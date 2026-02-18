Trend Galeri Trend Yaşam Van sahur vakti 2026: Van İmsakiye ile iftar vakti ve sahur saati kaçta?

Van sahur vakti 2026: Van İmsakiye ile iftar vakti ve sahur saati kaçta?

On bir ayın sultanı Ramazan ayı büyük bir huşu içerisinde karşılanıyor. Türkiye'de güneşin ilk doğduğu ve ilk battığı illerden biri olan Van'da yaşayan vatandaşlar, "İlk iftar saat kaçta açılacak?" ve "Van sahur vakti ne zaman bitiyor?" sorularının yanıtını merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 2026 Ramazan imsakiyesi verilerine göre İpekyolu, Erciş ve Edremit başta olmak üzere tüm ilçelerin namaz vakitleri belli oldu. İşte 2026 Van iftar saati, imsak vakti ve namaz saatleri hakkında tüm detaylar.

Giriş Tarihi: 18.02.2026 09:59 Güncelleme Tarihi: 18.02.2026 10:01
VAN SAHUR VAKTİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Oruca başlamak için yeme ve içmenin kesildiği "imsak" vakti, Van'da Türkiye'nin geri kalanına göre oldukça erkene denk geliyor. 2026 imsakiyesine göre Van'da ilk imsak vakti saat 05:24 olarak belirlendi.

VAN İFTAR SAATİ: AKŞAM EZANI KAÇTA OKUNUYOR?

Van'da iftar Ramazan ayının ilk günü saat 17:55 itibarıyla açılacak.

Türkiye'nin en doğusunda yer alması sebebiyle batıdaki illere (örneğin İstanbul veya İzmir) göre daha erken iftar yapan Van'da, akşam ezanıyla birlikte sokaklarda Ramazan coşkusu zirveye ulaşıyor.

VAN RAMAZAN İMSAKİYESİ 2026 TAKVİMİ

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi verileriyle hazırlanan Van imsakiyesi, 30 günlük süreçteki tüm namaz vakitlerini içeriyor. Takvime göre, İslam alemi için en kıymetli gece olan Kadir Gecesi 16 Mart tarihinde idrak edilecek:

İMSAK VAKTİ NASIL TAYİN EDİLİR?

Halk arasında ise "imsak" oruç tutmaya başlanan fecr-i sâdığın oluştuğu vakit anlamında kullanılır. Bu manada imsak, oruca başlama vakti demektir.

Oruca ne zaman başlanıp ne zaman bitirileceği Kur'ân-ı Kerîm'de şu şekilde açıklanmıştır: "(Ramazan gecelerinde) şafağın aydınlığını gecenin karanlığından ayırt edinceye (tan yeri ağarıncaya/fecr-i sâdığa) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar (yiyip içmeden, cinsel ilişkide bulunmadan) orucu tamamlayın." (el-Bakara, 2/187)

2026 yılı Ramazan ayı, ilk oruçlarla manevi iklimini sofralara taşıyor. Konumu itibarıyla Türkiye'nin en doğusunda yer alan iller arasında bulunan Van, iftarı en erken açan illerimizden biri olma özelliğini taşıyor. Batıdaki illere göre oruca çok daha erken başlayan ve orucunu daha erken açan bölge halkı için Diyanet imsakiyesi, ibadetlerin vaktinde yerine getirilmesi adına kritik bir rehber sunuyor. Mübarek Ramazan ayı boyunca Van sahur ve iftar saatleri, her gün güneşin hareketlerine göre birer dakika ileriye kayarak güncelleniyor.