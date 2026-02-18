Trend Galeri Trend Yaşam Van sahur vakti 2026: Van İmsakiye ile iftar vakti ve sahur saati kaçta?

On bir ayın sultanı Ramazan ayı büyük bir huşu içerisinde karşılanıyor. Türkiye'de güneşin ilk doğduğu ve ilk battığı illerden biri olan Van'da yaşayan vatandaşlar, "İlk iftar saat kaçta açılacak?" ve "Van sahur vakti ne zaman bitiyor?" sorularının yanıtını merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 2026 Ramazan imsakiyesi verilerine göre İpekyolu, Erciş ve Edremit başta olmak üzere tüm ilçelerin namaz vakitleri belli oldu. İşte 2026 Van iftar saati, imsak vakti ve namaz saatleri hakkında tüm detaylar.

Giriş Tarihi: 18.02.2026 09:59 Güncelleme Tarihi: 18.02.2026 10:01