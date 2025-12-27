Trend
Van'da toprağın altından adeta hazine fışkırdı! "Benzerine rastlamadık" diyerek duyurdular: O sır çözüldü...
Van'da arkeoloji dünyasını heyecanlandıran gelişme! Yıllardır yöre halkının 'Pertak' olarak bildiği bölgede toprağın altından çıkanlar, tüm ezberleri bozdu. Kazı başkanının 'Benzerine rastlamadık' diyerek duyurduğu devasa yapılar ve yüzyıllık kitabelerin çözülen sırrı, tarih meraklılarını şaşkına çevirecek. İşte 'Geleceğe Miras' projesiyle gün yüzüne çıkan, Urartuların kayıp 'kutsal kenti' ve o heyecan verici keşfin detayları...
Giriş Tarihi: 27.12.2025 12:45
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 12:55