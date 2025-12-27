Trend Galeri Trend Yaşam Van'da toprağın altından adeta hazine fışkırdı! "Benzerine rastlamadık" diyerek duyurdular: O sır çözüldü...

Van'da toprağın altından adeta hazine fışkırdı! "Benzerine rastlamadık" diyerek duyurdular: O sır çözüldü...

Van'da arkeoloji dünyasını heyecanlandıran gelişme! Yıllardır yöre halkının 'Pertak' olarak bildiği bölgede toprağın altından çıkanlar, tüm ezberleri bozdu. Kazı başkanının 'Benzerine rastlamadık' diyerek duyurduğu devasa yapılar ve yüzyıllık kitabelerin çözülen sırrı, tarih meraklılarını şaşkına çevirecek. İşte 'Geleceğe Miras' projesiyle gün yüzüne çıkan, Urartuların kayıp 'kutsal kenti' ve o heyecan verici keşfin detayları...

DHA
Giriş Tarihi: 27.12.2025 12:45 Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 12:55
Van’da toprağın altından adeta hazine fışkırdı! Benzerine rastlamadık diyerek duyurdular: O sır çözüldü...

VAN'ın Muradiye ilçesinde Urartular dönemine ait Körzüt Kalesi'nde yürütülen 2025 yılı kazı çalışmalarında önemli verilere ulaşıldı. Kazı Başkanı Doç. Dr. Sabahattin Erdoğan, "Körzüt Kalesi yakın zamanda adını sıkça duyuracak. Bu anlamda biz de heyecanlıyız, ümitliyiz. Gelecek yıl da yine 'Geleceğe Miras' projesi kapsamında kazılara devam edeceğiz" dedi.

Van’da toprağın altından adeta hazine fışkırdı! Benzerine rastlamadık diyerek duyurdular: O sır çözüldü...

Muradiye ilçesinin Uluşar Mahallesi'nde Urartular dönemine ait Körzüt Kalesi'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izni, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sabahattin Erdoğan'ın başkanlığında Van Valiliği ve Muradiye Kaymakamlığı'nın destekleriyle 3 yıl önce kazı çalışmaları başlatıldı. Yürütülen kazılarda, alanında uzman akademisyenler yer aldı.

Van’da toprağın altından adeta hazine fışkırdı! Benzerine rastlamadık diyerek duyurdular: O sır çözüldü...

Bu yıl Cumhurbaşkanlığının desteklediği ve Bakanlığın 'Geleceğe Miras Projesi'ne dahil edilen kazı çalışmalarında Urartu dönemine ait önemli bulgulara ulaşıldı. Körzüt Kalesi kazıları aynı zamanda arkeolojiyi insanlara anlatmak, sevdirmek ve Türkiye'de arkeoloji bilimi ile kültür varlıkları için farkındalık yaratmak üzere kurulan arkeoloji oluşumu Arkeofili'nin '2025 Yılında Türkiye'nin 10 Arkeolojik Keşfi' arasında da yer aldı.

Van’da toprağın altından adeta hazine fışkırdı! Benzerine rastlamadık diyerek duyurdular: O sır çözüldü...

Körzüt Kalesi'nde yürütülen kazı çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Kazı Başkanı Doç. Dr. Sabahattin Erdoğan, kalede ilk olarak 2016 yılında kaçak kazılar sonucu tespit edilen bir yapı nedeniyle Van Müzesi Başkanlığı'nda kurtarma kazısı yapıldığını, 2022'de yeniden başlatılan çalışmalara bilimsel danışman olarak dahil olduklarını belirtti.

Doç. Dr. Erdoğan, "2024 yılında kale, Cumhurbaşkanlığı kararlı kazı statüsü kazandı. 2025 yılında ise 'Geleceğe Miras Projesi' kapsamına alınarak çalışmalarımızı sürdürdük. Haziran ayında başladığımız kazıları aralık ayında tamamladık " dedi.

Van’da toprağın altından adeta hazine fışkırdı! Benzerine rastlamadık diyerek duyurdular: O sır çözüldü...

'BENZERİNE RASTLAMADIK'

Körzüt Kalesi'nin literatürde bu isimle bilindiğini, yöre halkının ise kaleyi 'Pertak Kalesi' olarak adlandırdığını, kalenin, Van Kalesi ve Çavuştepe gibi Urartu'nun önemli merkezleri arasında yer aldığını anlatan Doç. Dr. Erdoğan, özellikle sur duvarlarının dikkat çekici olduğunu söyledi. Doç. Dr. Erdoğan, "Sur duvarlarımız bugün 8 ila 10 metreye yakın yüksekliğe sahip. Devasa taş bloklarla inşa edilmiş bu duvarların benzerine şu ana kadar bilinen Urartu kaleleri arasında rastlamadık. Bu özelliğiyle Körzüt Kalesi, Urartu askeri mimarisinde çok özel bir yere sahip" dedi.

Van’da toprağın altından adeta hazine fışkırdı! Benzerine rastlamadık diyerek duyurdular: O sır çözüldü...

'BÖLGEDE BULUNAN TÜM YAZITLAR KÖRZÜT KALESİ'NDEN'

Kaleyi önemli kılan bir diğer unsurun Haldi Tapınağı olduğunu belirten Doç. Dr. Erdoğan, tapınağın 2023 yılında tespit edildiğini söyledi. Muradiye ve çevresinde 20'yi aşkın Urartu çivi yazılı kitabesinin daha önce bilindiğini söyleyen Doç. Dr. Erdoğan, "Bu yazıtlar çözülmüştü ancak hangi merkezden taşındıkları bilinmiyordu. 2023 yılında tapınağın temelleri üzerinde yaptığımız kurtarma kazılarında 3 yeni çivi yazılı kitabe bulduk. Bu kitabelerin çözümlemesiyle, bölgede bulunan tüm yazıtların aslında Körzüt Kalesi'nden götürüldüğünü tespit ettik" diye konuştu.

Van’da toprağın altından adeta hazine fışkırdı! Benzerine rastlamadık diyerek duyurdular: O sır çözüldü...

'KALE, MİNUA TARAFINDAN İNŞA EDİLMİŞ'

Yazıtların içeriklerinin aynı olduğunu belirten Doç. Dr. Erdoğan, elde edilen en önemli bilginin kalenin hangi Urartu kralı tarafından yaptırıldığının kesinleşmesi olduğunu belirterek, "Daha önce mimari özelliklerden yola çıkarak tahminlerimiz vardı ancak kesin kanıt yoktu. Kitabelerde Urartu Kralı Minua'nın adına rastladık. Böylece Körzüt Kalesi'nin Minua tarafından inşa ettirildiğini net olarak öğrenmiş olduk" diye konuştu.

Van’da toprağın altından adeta hazine fışkırdı! Benzerine rastlamadık diyerek duyurdular: O sır çözüldü...

'HALDİ'NİN KUTSAL KENTİ'

Kitabelerde geçen bazı özel isimlerin de dikkat çekici olduğunu dile getiren Doç. Dr. Erdoğan, "Minuahinili ve Haldi Patari isimleriyle karşılaştık. Bu kentin aslında Urartu dönemindeki ismini biz net olarak bilmiyorduk. Bu veriler sayesinde kentin Urartu dönemindeki adının 'Haldi Patari' olduğunu öğrendik. Bu ad, 'Haldi'nin kutsal kenti' anlamına geliyor ve kalenin kimliğini ortaya koyuyor. Bu anlamda Körzüt Kalesi önemli" dedi.

Van’da toprağın altından adeta hazine fışkırdı! Benzerine rastlamadık diyerek duyurdular: O sır çözüldü...

'BİZ DE HEYECANLIYIZ'

Körzüt Kalesi'ndeki bu yılki kazılarda önemli mimari bulgulara da ulaşıldı. Tapınak çevresindeki sur duvarlarının açığa çıkarıldığını, kalenin güneydoğusunda Urartu mimarisine özgü akslı bir giriş sisteminin tespit edildiğini, ayrıca ok uçları, bilezikler ile Urartu ve Orta Çağ dönemlerine ait seramik buluntuların da elde edildiğini belirten Erdoğan, "Körzüt Kalesi yakın zamanda adını sıkça duyuracak. Bu anlamda biz de heyecanlıyız, ümitliyiz. Gelecek yıl da yine 'Geleceğe Miras Projesi' kapsamında kazılara devam edeceğiz" diye konuştu.

Van’da toprağın altından adeta hazine fışkırdı! Benzerine rastlamadık diyerek duyurdular: O sır çözüldü...

Memleketinizin UNESCO Listelerine girmiş büyük tarihi hazineleri görmüş müydünüz?

APHRODISIAS - Aydın

Site, Aphrodisias'ın kendisinden (MÖ 3. yüzyıl Afrodit Tapınağı dahil) ve antik kente zenginlik getiren yakındaki antik mermer ocaklarından oluşur.

Van’da toprağın altından adeta hazine fışkırdı! Benzerine rastlamadık diyerek duyurdular: O sır çözüldü...

ANİ ARKEOLOJİK ALANI - Kars

Türkiye-Ermenistan sınırına yakın konumlanan ortaçağ kenti Ani, 10. ve 11. yüzyıllarda Bagratuni adıyla altın çağını yaşamış, Moğol istilası ve büyük bir depremin ardından 14. yüzyıldan itibaren gerilemiştir.

Van’da toprağın altından adeta hazine fışkırdı! Benzerine rastlamadık diyerek duyurdular: O sır çözüldü...

TRUVA ARKEOLOJİK ALANI - Çanakkale

Dört bin yılı aşkın bir geçmişe sahip olan ve Homeros'un İlyada'sı ile Virgil'in Aeneid'i üzerinde kilit bir etkiye sahip olan Truva, 19. yüzyılın sonlarında Heinrich Schliemann tarafından yeniden keşfedildi ve o zamandan beri dünyanın en iyi bilinen arkeolojik sitlerinden biri haline geldi

Van’da toprağın altından adeta hazine fışkırdı! Benzerine rastlamadık diyerek duyurdular: O sır çözüldü...

ARSLANTEPE HÖYÜĞÜ - Malatya

Tohma Nehri üzerinde yer alan Arslantepe, MÖ 33. ila 31. yüzyıllara tarihlenen, Erken Tunç Çağı'nın bilinen ilk kılıçlarının bulunduğu antik bir şehirdi.

Van’da toprağın altından adeta hazine fışkırdı! Benzerine rastlamadık diyerek duyurdular: O sır çözüldü...

Bursa ve Cumalıkızık: Osmanlı İmparatorluğu'nun Doğuşu - Bursa

14. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk başkenti olan Bursa, yenilikçi şehir planlamasıyla gelecekteki Osmanlı şehirleri için önemli bir referans kaynağı oldu. Yakındaki Cumalıkızık köyü, vakıf sisteminin bir örneği olarak başkentin gelişimine destek sağladı.

Van’da toprağın altından adeta hazine fışkırdı! Benzerine rastlamadık diyerek duyurdular: O sır çözüldü...

Safranbolu Şehri - Karabük

Kervan ticaretinin bir kavşağı olan Safranbolu, 13. yüzyıldan itibaren gelişti. Mimarisi, tüm Osmanlı İmparatorluğu'ndaki kentsel gelişim üzerinde büyük bir etki yarattı.

Van’da toprağın altından adeta hazine fışkırdı! Benzerine rastlamadık diyerek duyurdular: O sır çözüldü...

Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri Kültürel Peyzajı

Diyarbakır, Helenistik dönemden günümüze kadar büyük öneme sahip bir şehir olmuştur. Alan, Diyarbakır'ın 5.800 km uzunluğundaki surlarını ve şehre yiyecek ve su sağlayan Hevsel Bahçelerini içerir.

Van’da toprağın altından adeta hazine fışkırdı! Benzerine rastlamadık diyerek duyurdular: O sır çözüldü...

Efes - İzmir

Antik Yunan kenti Efes, Antik Dünyanın Yedi Harikası'ndan biri olan ve günümüzde kalıntıları bulunan Artemis Tapınağı ile ünlenmiştir. MÖ 2. yüzyılda Roma kontrolüne girdikten sonra şehir gelişmiş, Celsus Kütüphanesi gibi anıtsal yapılar bırakmıştır. Meryem Ana Evi ve St. John Bazilikası, 5. yüzyıldan itibaren önemli Hristiyan hac yerleri haline gelmiştir.

Van’da toprağın altından adeta hazine fışkırdı! Benzerine rastlamadık diyerek duyurdular: O sır çözüldü...

Göbekli Tepe - Şanlıurfa

MÖ 10. ve 9. binyıllar arasındaki Çanak Çömleksiz Neolitik çağa tarihlenen site, muhtemelen avcı-toplayıcılar tarafından ayin amaçlı kullanılmıştır.

Van’da toprağın altından adeta hazine fışkırdı! Benzerine rastlamadık diyerek duyurdular: O sır çözüldü...

Gordion - Ankara

Gordion, antik Frigya'nın başkentiydi. Bölgede yerleşim, Erken Tunç Çağı'ndan (yaklaşık MÖ 2300) MS 4. yüzyıla kadar ve tekrar MS 13. ve 14. yüzyıllarda kesintisiz olarak devam etmiştir.

Van’da toprağın altından adeta hazine fışkırdı! Benzerine rastlamadık diyerek duyurdular: O sır çözüldü...

Göreme Milli Parkı ve Kapadokya'nın Kaya Siteleri

Göreme Vadisi bölgesi, çarpıcı peri bacası kaya oluşumlarıyla ünlüdür. Kapadokya bölgesi ayrıca, kaya oyma yerleşim yerleri, köyler, kiliseler, yer altı şehirleri ve İkonoklazm sonrası Bizans sanatının harika örneklerini içeren bir galeriye sahiptir. (Karma: Kültürel ve Doğal)

Van’da toprağın altından adeta hazine fışkırdı! Benzerine rastlamadık diyerek duyurdular: O sır çözüldü...

Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası - Sivas

13. yüzyılın başlarında kurulan Divriği'deki cami-hastane kompleksi, belirgin ve bazen zıt tasarımları harmanlayan, İslami mimarinin eşsiz ve olağanüstü bir örneğidir.

Van’da toprağın altından adeta hazine fışkırdı! Benzerine rastlamadık diyerek duyurdular: O sır çözüldü...

Hattuşa: Hitit Başkenti - Çorum

İyi korunmuş şehir kapıları, tapınakları, sarayları ve yakındaki Yazılıkaya kaya kutsal alanı ile Hitit İmparatorluğu'nun resmi başkenti, bir zamanların Anadolu ve kuzey Suriye'deki baskın gücünün son kalıntıları arasındadır.

Van’da toprağın altından adeta hazine fışkırdı! Benzerine rastlamadık diyerek duyurdular: O sır çözüldü...

Hierapolis Pamukkale

Pamukkale'nin doğal sit alanı, taşlaşmış şelaleler, sarkıtlar ve teraslardan oluşan görsel olarak çarpıcı manzarasıyla ünlüdür. MÖ 2. yüzyılın sonunda kurulan yakındaki Hierapolis kasabası, tapınaklar, hamamlar, nekropol ve Erken Hristiyan mimarisi örnekleri dahil olmak üzere çeşitli Greko-Romen yapılarına ev sahipliği yapmaktadır. (Karma: Kültürel ve Doğal)

Van’da toprağın altından adeta hazine fışkırdı! Benzerine rastlamadık diyerek duyurdular: O sır çözüldü...

İstanbul'un Tarihi Alanları

Bizans ve Osmanlı imparatorluklarının imparatorluk başkenti olan İstanbul, iki bin yılı aşkın süredir büyük bir siyasi, dini ve kültürel merkez olmuştur. Hipodrom, Ayasofya, Süleymaniye Camii ve Topkapı Sarayı gibi şaheserleri içeren silüeti, çağlar boyunca mimarların büyük dehalarına tanıklık etmektedir.

Van’da toprağın altından adeta hazine fışkırdı! Benzerine rastlamadık diyerek duyurdular: O sır çözüldü...

Nemrut Dağı - Adıyaman

Nemrut Dağı, Kommagene Kralı I. Antiokhos'un (MÖ 69–34) kendi tapınak-mezarlığını, Hellenistik dönemin en iddialı mimari girişimlerinden biri olarak devasa heykeller ve stellerle çevrili olarak inşa ettiği yerdir.