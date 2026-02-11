Trend Galeri Trend Yaşam Van'da yarın okullar tatil mi? 12 Şubat 2026 Van kar tatili duyuruları için gözler Van Valiliği'nde!

Van'da yarın okullar tatil mi? 12 Şubat 2026 Van kar tatili duyuruları için gözler Van Valiliği'nde!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son hava tahmin raporuna göre, Türkiye genelinde yağışlı sistem etkisini sürdürüyor. Özellikle Doğu Anadolu Bölgesi'nde beklenen yoğun kar yağışı sonrası öğrenciler ve veliler gözlerini yapılacak resmi açıklamalara çevirdi. Kar yağışının hayatı olumsuz etkilemesi nedeniyle Van'da okulların tatil edilip edilmediği merak konusu oldu. Peki, 12 Şubat Van'da okullar tatil mi, valilikten açıklama yapıldı mı?

Giriş Tarihi: 11.02.2026 10:12 Güncelleme Tarihi: 11.02.2026 10:31
Yoğun kar yağışının etkisini artırmasıyla birlikte kentte eğitim konusu yeniden gündemin merkezine oturdu. Olumsuz hava koşullarının ulaşımı ve günlük yaşamı zorlaştırması nedeniyle gözler resmi makamlardan yapılacak açıklamalara çevrildi. Van'da öğrenciler ve veliler, okulların durumuna ilişkin valilikten gelecek duyuruları yakından takip ediyor. İşte detaylar...

VAN'DA EĞİTİME KAR ENGELİ

Van'ın Çaldıran, Muradiye ve Saray ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle 11 Şubat Çarşamba günü eğitime bir gün ara verildi.

Saray Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan değerlendirmeler neticesinde ilçede kar yağışının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle 11 Şubat Çarşamba günü tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarının yanı sıra halk eğitimi, aile destek ve rehabilitasyon merkezleri de dahil olmak üzere öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelimiz idari izinli sayılacaktır." denildi.

Çaldıran ve Muradiye Kaymakamlıklarından yapılan açıklamalarda da tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yarın eğitime ara verildiği, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel ile 0-6 yaş çocuğu olan annelerin idari izinli sayılacağı duyuruldu.

12 ŞUBAT VAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

12 Şubat Perşembe günü Van'da okulların tatil olup olmadığına ilişkin Van Valiliği tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili bir gelişme yaşanması halinde haberlerimizde yer verilecektir.

VAN'DA HAVA NASIL OALCAK?

