Van'da yarın okullar tatil mi? 12 Şubat 2026 Van kar tatili duyuruları için gözler Van Valiliği'nde!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son hava tahmin raporuna göre, Türkiye genelinde yağışlı sistem etkisini sürdürüyor. Özellikle Doğu Anadolu Bölgesi'nde beklenen yoğun kar yağışı sonrası öğrenciler ve veliler gözlerini yapılacak resmi açıklamalara çevirdi. Kar yağışının hayatı olumsuz etkilemesi nedeniyle Van'da okulların tatil edilip edilmediği merak konusu oldu. Peki, 12 Şubat Van'da okullar tatil mi, valilikten açıklama yapıldı mı?
Giriş Tarihi: 11.02.2026 10:12
Güncelleme Tarihi: 11.02.2026 10:31