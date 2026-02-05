Trend Galeri Trend Yaşam Vatandaşlık maaşı nedir, ne zaman başlayacak? Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi geliyor!

Vatandaşlık maaşı nedir, ne zaman başlayacak? Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi geliyor!

Vatandaşlık maaşına yönelik yeni ayrıntılar belli oluyor.Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi (GETAD) kapsamında, geliri belirlenen seviyenin altında kalan hanelere kira, gıda ve ısınma gibi temel ihtiyaçlar için doğrudan destek verilmesi planlanıyor. 2026 yılında pilot olarak hayata geçirilmesi hedeflenen uygulamada, tüm illerde yapılacak gelir analizleriyle ihtiyaç sahibi aileler belirlenecek ve toplam hane geliri esas alınarak vatandaşlık maaşı ödemelerinin başlatılması öngörülüyor.İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 05.02.2026 07:26
Geliri belirlenen seviyenin altında olan haneleri kapsayan Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi (GETAD), kamuoyunda bilinen adıyla vatandaşlık maaşı, pilot uygulama kapsamında bu yıl devreye alınacak. Düzenleme ile dar gelirli ailelere kira, gıda ve ısınma gibi temel ihtiyaç kalemlerinde maddi destek sunulması amaçlanıyor.

VATANDAŞLIK MAAŞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Geliri belirli eşiğin altında kalan hanelere gıda, ısınma ve kira gibi yardım kalemlerinin verilmesini öngören Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi (GETAD/Vatandaşlık Maaşı) bu yıl hayata geçirilecek. Geliri düşük ailelerin desteklenmesi amacıyla yeni bir sosyal destek sistemi uygulamaya alınacak. "Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi" adlı uygulamanın bu yıl illerdeki bazı mahallelerde pilot uygulamasının başlatılması daha sonra da ülke genelinde yaygınlaştırılması planlanıyor.

PİLOT UYGULAMA MAHALLE BAZLI BAŞLAYACAK

Edinilen bilgilere göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda sona yaklaşıldı. Sistem ilk etapta bazı illerde mahalle bazlı pilot uygulama olarak başlatılacak, ardından ülke geneline yaygınlaştırılacak.

BÖLGEYE GÖRE DESTEK MODELİ UYGULANACAK

Yeni destek sisteminde bölgesel ihtiyaçlar dikkate alınacak. Özellikle ısınma giderlerinin yüksek olduğu illerde ailelere ilave ısınma yardımı yapılması planlanıyor. Bölge ve mahalle bazlı analizlerle hangi bölgede hangi destek kalemlerinin öncelikli olacağı belirlenecek.

EŞİK GELİRİN ALTINDA KALANLAR YARARLANACAK

GETAD kapsamında, belirlenecek gelir eşiğinin altında kalan haneler kira, gıda ve ısınma yardımlarından faydalanabilecek. Gelir tespiti sonrası desteklerin kapsamı netleşirken, ihtiyaç halinde sosyal yardımlara ilişkin yasal düzenlemelerin de gündeme gelebileceği ifade ediliyor.

CEVDET YILMAZ TARİH VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sistemi TBMM Genel Kurulu'ndaki 2026 bütçe görüşmelerinde duyurmuş ve destek modelinin istihdamı olumsuz etkilemeyeceğini vurgulamıştı. Yılmaz, pilot uygulamanın 2026'da başlayacağını, 2027'de ise ülke geneline yayılmasının planlandığını belirtmişti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Genel Kurulu'ndaki 2026 bütçe görüşmelerinde sistemi duyurarak, şu ifadeleri kullanmıştı:

"GETAD diyoruz, Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi. Bu sistemin pilot uygulamasını önümüzdeki yıl başlatacağız birkaç ilimizde. 2027 yılında ise tüm ülkeye yaymayı planlıyoruz. Bu yeni destek modelimiz özü itibarıyla bir eşik gelirin altında kalan aileleri destekleyici bir model olacak ama istihdam piyasalarından caydırıcı nitelikte de olmayacak. Bu genel kavramsal çerçeve içinde yeni bir sistemi de ülkemize kazandıracağız. Sosyal yardım alanında yapısal bir reformu da hayata geçirmiş olacağız."

VATANDAŞLIK MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Yeni destek modelinde bir eşik gelir belirlenecek. Örneğin bu asgari ücret olabilecek ya da başka bir rakam belirlenecek. Bu rakamın altında geliri olan ailelere eşik gelire kadar kısım tamamlanacak şekilde madde destek yapılacak.

