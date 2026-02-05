Vatandaşlık maaşı nedir, ne zaman başlayacak? Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi geliyor!

Vatandaşlık maaşına yönelik yeni ayrıntılar belli oluyor.Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi (GETAD) kapsamında, geliri belirlenen seviyenin altında kalan hanelere kira, gıda ve ısınma gibi temel ihtiyaçlar için doğrudan destek verilmesi planlanıyor. 2026 yılında pilot olarak hayata geçirilmesi hedeflenen uygulamada, tüm illerde yapılacak gelir analizleriyle ihtiyaç sahibi aileler belirlenecek ve toplam hane geliri esas alınarak vatandaşlık maaşı ödemelerinin başlatılması öngörülüyor.İşte detaylar...