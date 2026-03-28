VATANDAŞLIK MAAŞI UYGULAMASI SON DURUM: 5.615 TL vatandaşlık maaşı başvuruları ne zaman, şartları neler?

DESTEK TUTARI NASIL BELİRLENECEK?

Çalışmada, düşük gelirli ailelere sağlanacak yardım miktarının belirlenmesinde farklı senaryolar masaya yatırıldı. Asgari ücretin yüzde 15, 17 ve 20'si oranlarında destek sağlanması üzerinde etki analizi yapıldı. Sonuç olarak, asgari ücretin yüzde 20'sini geçmeyen bir ödeme en uygulanabilir senaryo olarak ön plana çıktı.

Bu sistemde, elektrik, doğalgaz, kira ve yakacak gibi giderleri kapsayan "konut desteği" için yüzde 15'lik bir oran planlanırken, çocuk yardımı için yüzde 5'lik bir oran öngörülüyor. Böylece, toplamda 5 bin 615 TL'ye kadar ödeme yapılabilecek.