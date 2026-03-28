VATANDAŞLIK MAAŞI UYGULAMASI SON DURUM: 5.615 TL vatandaşlık maaşı başvuruları ne zaman, şartları neler?

Vatandaşlık maaşıyla ilgili yeni düzenlemede süreç netleşmeye başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan model kapsamında, dar gelirli ailelere aylık 5 bin 615 lira tutarında destek sağlanması öngörülüyor. Uygulamanın hayata geçirilmesinden önce bazı illerde pilot çalışma yapılacak, ödemelerin ise yılın ikinci yarısından itibaren başlaması planlanıyor.

Giriş Tarihi: 28.03.2026 13:25
Düşük gelirli vatandaşlar için tasarlanan yeni destek programı yakında hayata geçiriliyor. Aylık geliri 9 bin 358 TL'nin altında olan aileler, düzenli nakit yardımı alacak. Uygulama ilk olarak bazı pilot şehirlerde test edilecek ve haziran 2026'dan itibaren ödemeler söz konusu illerde başlatılacak.

9 BİN 358 TL GELİR SINIRIYLA VATANDAŞLIK DESTEĞİ

Yeni planlamaya göre, vatandaşlık maaşından yararlanabilmek için bir hane halkının toplam gelirinin belirlenen sınırın altında olması gerekiyor. Buna göre, aylık geliri 9 bin 358 TL'nin üzerinde olan aileler destekten faydalanamayacak. Ödenecek maksimum tutar ise 5 bin 615 TL olarak belirleniyor.

DESTEK TUTARI NASIL BELİRLENECEK?

Çalışmada, düşük gelirli ailelere sağlanacak yardım miktarının belirlenmesinde farklı senaryolar masaya yatırıldı. Asgari ücretin yüzde 15, 17 ve 20'si oranlarında destek sağlanması üzerinde etki analizi yapıldı. Sonuç olarak, asgari ücretin yüzde 20'sini geçmeyen bir ödeme en uygulanabilir senaryo olarak ön plana çıktı.

Bu sistemde, elektrik, doğalgaz, kira ve yakacak gibi giderleri kapsayan "konut desteği" için yüzde 15'lik bir oran planlanırken, çocuk yardımı için yüzde 5'lik bir oran öngörülüyor. Böylece, toplamda 5 bin 615 TL'ye kadar ödeme yapılabilecek.

Diğer senaryolarda konut desteği yüzde 12, çocuk yardımı yüzde 5 olarak hesaplanıyor. Asgari ücretin yüzde 15'i oranında destek verildiği senaryoda ise konut desteği yüzde 10, çocuk yardımı yüzde 5 seviyesinde olacak.

GELİR TESPİTİ MERKEZİ SİSTEMLE YAPILACAK

Ödemelerin dağıtımında, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı verileri bir araya getirilecek. Tüm bilgiler merkezi bir sistem üzerinden kontrol edilecek; Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, SGK, gelir idaresi, banka hareketleri ve tapu kayıtları gibi veriler sisteme entegre edilecek. Kapı kapı dolaşılarak inceleme yapılmayacak. Emekliler de Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi'nden yararlanabilecek.

PİLOT UYGULAMA HAZİRAN'DA BAŞLIYOR

Yeni vatandaşlık maaşı programı ilk etapta belirlenen pilot illerde uygulanacak. Pilot iller Haziran 2026'ya kadar açıklanacak ve ödemeler bu tarihten sonra başlayacak. Programın etkinliği takip edilecek, aksayan noktalar tespit edilip çözülecek. 2027 itibarıyla sistem tüm illere yaygınlaştırılacak. Düzenleme, istihdam ve iş gücüne katılımı olumsuz etkilemeyecek şekilde tasarlandı. Önümüzdeki dönemde yasa teklifi olarak Meclis'e sunulması planlanıyor.