Vazgeçilmezdi Ama Lüks Oldu! Bazı Şehirlerde 12 Euro’yu Gördü: Meğer En Ucuzu O Ülkelerdeymiş...

Sabah, öğle, akşam rutinlerinin vazgeçilmezi olan kahve, son dönemde şehirlerin ekonomik yapısını ve küresel piyasalardaki dalgalanmaları yansıtan devasa bir fiyat uçurumuna sahne oluyor. Madrid'in ara sokaklarında 2 Euro seviyelerinde seyreden bir fincan kahve, Paris ve Budapeşte gibi turistik merkezlerin ikonik noktalarında 12 Euro sınırına dayanarak adeta bir lüks tüketim göstergesine dönüşmüş durumda. Küresel hasat sorunlarından lojistik maliyetlere kadar pek çok etkenin birleştiği bu yeni tablo, hem gezginlerin hem de kahve tutkunlarının cüzdanını doğrudan etkileyen çarpıcı verileri beraberinde getiriyor.