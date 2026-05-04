VEDA ETTİ! Survivor kim elendi? TV8 ile 3 Mayıs 2026 Survivor’da dengeler değişti

Survivor kim elendi? TV8 ile 3 Mayıs 2026 Survivor'da dengeler değişti

Survivor 2026'da bu akşam hem gözyaşı hem de büyük bir rekabet var. Haftanın eleme adayları olan Barış ve Osman Can için kader saati yaklaşırken, eleme konseyinden hemen önce sezonun en duygusal anlarına sahne olacak iletişim ödülü heyecanı yaşanıyor. Kazanan takımın sevdikleriyle buluşacağı bu kritik gecede 'Survivor kim elendi' sorusu yanıt arıyor!

Giriş Tarihi: 04.05.2026 01:20 Güncelleme Tarihi: 04.05.2026 01:26
Survivor Türkiye'nin en kritik virajlarından biri olan 3 Mayıs akşamında, adadaki dengeler tamamen değişmek üzere. Dokunulmazlık oyunlarını kaybeden takımlardan çıkan isimler Ramazan, Barış ve Osman Can, performans sergiledikleri düello sonrası 2 isimle oylamaya çıkıyor.

İLETİŞİM ÖDÜLÜNDE DUYGUSAL REKABET

Gecenin ilk yarısında yarışmacılar, sevdikleriyle buluşmak için parkura çıkıyor. Sezonun bu aşamasında "İletişim Ödülü" sadece bir yemek değil, aynı zamanda yarışmacılar için hayati bir motivasyon kaynağı oluyor.

Aile ödülünde kazanan Kırmızı Takım oldu.

Önceki gün düelloya çıkan Barış, Osman Can ve Ramazan arasından Ramazan Survivor biletini alırken kalan 2 isim oylamaya kalmıştı. Elenen belli oldu.

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Kader konseyine çıkan yarışmacılardan Osman Can adaya veda etti.

Konseyde Acun Ilıcalı'nın açıkladığı karar doğrultusunda Can Berkay da kırmızı takımdan mavi takıma geçti.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör