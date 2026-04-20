Vekaletle kurban kesim bedeli ne kadar? 2026 yılı vekalet yoluyla kurban kesim ücreti belli oldu!

Kurban Bayramı'na sayılı zaman kala, ibadetini gerçekleştirmek isteyen vatandaşların merak ettiği 2026 vekalet yoluyla kurban kesim ücreti belli oldu! Yurt içi ve yurt dışı için belirlenen bedel Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyuruldu.

Giriş Tarihi: 20.04.2026 12:24 Güncelleme Tarihi: 20.04.2026 12:30
Vekaletle kurban kesim bedeli ne kadar? 2026 yılı vekalet yoluyla kurban kesim ücreti belli oldu!

27 Mayıs'ta idrak edeceğimiz Kurban Bayramı için araştırmalar hız kazanırken Vekaletle kurban kesim bedeli ne kadar sorusu da bu kapsamda yanıt arıyordu. Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş'un yaptığı açıklamayla yurt içi ve yurt dışında vekalet yoluyla kurban kesim ücreti netleşti.

Vekaletle kurban kesim bedeli ne kadar? 2026 yılı vekalet yoluyla kurban kesim ücreti belli oldu!

VEKALETLE KURBAN KESİM BEDELİ BELLİ OLDU!

Açıklamaya göre, 2026 yılında vekalet yoluyla kurban kesim bedeli yurt içinde 18 bin, yurt dışında 7 bin lira olarak uygulanacak.

Buna göre, kurban ibadetini bağış yoluyla gerçekleştirecek olan vatandaşların ödeyeceği ücretler belli oldu.

Vekaletle kurban kesim bedeli ne kadar? 2026 yılı vekalet yoluyla kurban kesim ücreti belli oldu!

VEKALETLE KURBAN KESİMİ NEDİR?

Vekaleten kurban kesimi, kişinin kurban ibadetini kendi yerine, bir başkasına veya kuruma (vakıf, dernek) yaptırmasıdır.

Kurban ibadetinde esas olan, kişinin kurbanını kendisinin kesmesidir. Bununla beraber malî bir ibadet olduğu için vekâlet yoluyla da kestirilebilir.

Vekaletle kurban kesim bedeli ne kadar? 2026 yılı vekalet yoluyla kurban kesim ücreti belli oldu!

2026 KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR?

Bu yıl büyükbaş fiyatı 250 bin TL'den başlayıp, 700 bin liraya kadar çıkarken, ortalama fiyat ise 300 bin TL'yi buluyor. Küçükbaşta ise fiyat 25 ila 50 bin TL arasında değişiyor.

Vekaletle kurban kesim bedeli ne kadar? 2026 yılı vekalet yoluyla kurban kesim ücreti belli oldu!

Fiyatlar; hayvanın ırkı, canlı ağırlığı ve besi kalitesine göre farklılık gösteriyor.