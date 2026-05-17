Veli Ağbaba paniğe kapıldı! Apar topar tutuklanan şoförü Gökhan Cumalı’yı ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ve CHP Milletvekili Veli Ağbaba'nın aile şoförü olarak da bilinen Gökhan Cumalı'nın, iş insanı Turgut Koç bağlantısı nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında 13 Mayıs'ta tutuklanmasının ardından dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Cumalı'nın tutuklanmasının ardından paniğe kapılan Veli Ağbaba'nın, apar topar harekete geçerek 15 Mayıs günü cezaevine gidip şoförüyle görüştüğü ortaya çıktı. Ağbaba'nın gerçekleştirdiği ziyaretin saat 13.20'de kayıtlara geçtiği öğrenildi.