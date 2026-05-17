Veli Ağbaba paniğe kapıldı! Apar topar tutuklanan şoförü Gökhan Cumalı'yı ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ve CHP Milletvekili Veli Ağbaba'nın aile şoförü olarak da bilinen Gökhan Cumalı'nın, iş insanı Turgut Koç bağlantısı nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında 13 Mayıs'ta tutuklanmasının ardından dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Cumalı'nın tutuklanmasının ardından paniğe kapılan Veli Ağbaba'nın, apar topar harekete geçerek 15 Mayıs günü cezaevine gidip şoförüyle görüştüğü ortaya çıktı. Ağbaba'nın gerçekleştirdiği ziyaretin saat 13.20'de kayıtlara geçtiği öğrenildi.

Kerim CENGİL
Giriş Tarihi: 17.05.2026 20:18 Güncelleme Tarihi: 17.05.2026 20:19
CHP'de "Özel" işlerin sponsoru işadamı Turgut Koç ile bağlantısı ortaya çıktıktan sonra Veli Ağbaba ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in aile şoförü Gökhan Cumalı 13 Mayıs'ta tutuklanmıştı.

100 BİN DOLARLIK RÜŞVETİN FOTOĞRAFI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in VİP araç iç dizaynı gibi "Özel" işlerine de sponsor olan Turgut Koç ile bağlantısı ortaya çıktıktan sonra tutuklanan Gökhan Cumalı'nın cep telefonu bilirkişi tarafından incelendi.

Cumalı'nın CHP Milletvekili Veli Ağbaba ile yaptığı yazışmalarda kargoyla gelen 100 bin dolarlık rüşvetin fotoğrafları bulundu.

"PARA NEREDE?"

SABAH'ın ulaştığı o fotoğrafta, 2024 yerel seçimlerinin hemen arifesinde 4 Mart'ta gerçekleşen yazışmalarda VİP şoför Cumalı'nın "Başkanım Günaydın, emaneti bugün teslim aldım.

Getiren arkadaş 100 bin dolar diye belirtmiş ama 94 bin 800 dolar çıktı" yazdığı görüldü. 16 Ocak'taki bir diğer mesajda ise Veli Ağbaba'nın VIP şoföre "para nerede" yazdığı görüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kargo şirketinden transfer kayıtlarını isterken, mesajların ortaya çıkmasının ardından Cumalı'nın yeniden ifadesine başvurulacak.

VELİ AĞBABA PANİĞE KAPILDI

Veli Ağbaba ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in aile şoförü Gökhan Cumalı'nın tutuklanmasının ardından paniğe kapılan Veliağbaba'nın apar topar Gökhan Cumalı'yı 15 Mayıs'ta 13:20'de ziyarete gittiği öğrenildi.

Turgut Koç'u ilk ziyaret eden ismin ise 14 Mayıs'ta CHP Grup Başkanvekili ve CHP Ankara Milletvekili Murat Emir olduğu; Ağbaba'nın da 15 Mayıs'ta Koç'u ziyaret ettiği kaydedildi.

