Trend Galeri Trend Yaşam VELİAHT 18. BÖLÜM İZLE: "Otogar büyük yalanı öğrendi!" Show TV ile Veliaht yeni bölüm izle!

SHOW TV ekranlarında yayınlanan ve her bölümüyle dikkat çeken Veliaht, 18. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Yeni bölümde yaşanacak gelişmeler ve karakterlerin alacağı kritik kararlar merak konusu olurken, Veliaht 18. bölüm izleme linki de araştırılmaya başladı.

Giriş Tarihi: 23.01.2026 18:07 Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 18:08
Sürükleyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla ilgi gören Veliaht dizisi, yeni bölümüyle SHOW TV'de ekrana geliyor. Veliaht'ın 18. bölümünde tansiyonun daha da yükselmesi beklenirken, dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen izleyiciler "Veliaht yeni bölüm izle" aramalarına hız verdi.

VELİAHT 18. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Zafer intikamı için Yahya ile Karslı ailesine çok tehlikeli bir oyun oynar. Zafer, Doğu Kapı'yı almak ve ismini geri kazanmak için Yahya ile geri dönülmez sonuçları olacak bir anlaşma yapar. Timur'un kimliğini öğrenen Yahya soğukkanlı davranıp akıllıca bir plan yapar. Reyhan, Timur'la birlikte aşkları için önemli bir adım atarken Zülfikar'ın tehdidiyle yüzleşir.

Derya evliliğinde yeni bir aşamaya geçerken hayatını altüst edecek bir haber alır. Timur, Reyhan konusunda çığırından çıkan Zafer'le birlikte tehlikeli bir yolculuğa çıkar. Zülfikar'dan duyduklarıyla yıkılan Zafer intikamı için kendisi gibi yaralı olan çocukluk arkadaşı Yahya ile Karslı ailesine çok tehlikeli bir oyun oynar.

VELİAHT YENİ BÖLÜM İZLE!

Veliaht yeni bölüm her perşembe ekrana gelmeye devam ediyor. Dizinin yeni bölümünü yapımın resmi sitesinden takip edebilirsiniz;

https://www.showtv.com.tr/dizi/tanitim/veliaht/3003

VELİAHT KONUSU

Zülfikar Karslı, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle otogardaki eski gücünü yitirirken, herkes gözünü yurt dışından döneceği söylenen oğlu Zafer'e dikmiştir. Babasından kalan borçlarla boğuşan seyyar tamirci Timur'un yolu bu sırlarla dolu aileyle kesişir ve hiç bilmediği bir kaderin içine, Zülfikar Karslı'nın veliahtı Zafer Karslı olarak adım atar. Zülfikar'ın çocukları Kudret, Derya, Cennet, Zafer ve Zafer'in eşi Reyhan için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

VELİAHT OYUNCULARI

Yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün, senaryosunu ise Berrin Tekdemir, Necip Güleçer, Tunahan Kurt, Gökhan Şeker'in beraber üstlendiği Veliaht'ın kadrosunda Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Rahimcan Kapkap, Ayşegül Ünsal, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi usta isimler yer alıyor.