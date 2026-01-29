VELİAHT 20. BÖLÜM FRAGMANI BEKLENİYOR: Show TV ekranı ile Veliaht yeni bölümde haftaya neler yaşanacak?

Show TV'de izleyiciyle buluşan Veliaht, 20. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün üstlendiği dizinin senaryosu Berrin Tekdemir, Necip Güleçer ve Tunahan Kurt imzası taşıyor. Yeni bölüm öncesinde yayınlanması beklenen 20. bölüm fragmanı ve bölüme dair gelişmeler izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor.