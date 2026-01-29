Trend Galeri Trend Yaşam VELİAHT 20. BÖLÜM FRAGMANI BEKLENİYOR: Show TV ekranı ile Veliaht yeni bölümde haftaya neler yaşanacak?

Show TV'de yayınlanan Veliaht dizisinin 20. bölüm fragmanı izleyiciler tarafından takip ediliyor. Akın Akınözü ve Serra Arıtürk'ün başrollerinde yer aldığı dizinin yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Yeni bölüm fragmanı Show TV'nin resmi kanalları üzerinden izlenebiliyor.

Giriş Tarihi: 29.01.2026 23:55 Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 00:01
VELİAHT 20. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Dizinin yeni bölüm fragmanını aşağıda yer alan bağlantı aracılığıyla seyredebilirsiniz.

https://www.showtv.com.tr/dizi/tanitim/veliaht/3003

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Zafer'in ihaneti sonrası tüm Esenler ahalisi Karslı ailesine sırt çevirir. Zafer ismini geri alsa da artık yıllardır çıkamadığı konaktan kovulur.

Show TV'de izleyiciyle buluşan Veliaht, 20. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün üstlendiği dizinin senaryosu Berrin Tekdemir, Necip Güleçer ve Tunahan Kurt imzası taşıyor. Yeni bölüm öncesinde yayınlanması beklenen 20. bölüm fragmanı ve bölüme dair gelişmeler izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor.

Zafer'in ihaneti sonrası tüm Esenler ahalisi Karslı ailesine sırt çevirir. Zafer ismini geri alsa da artık yıllardır çıkamadığı konaktan kovulur.

Timur, Esenler'de Zülfikar için savaşırken Reyhan'ı kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalır.

