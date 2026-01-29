Trend
Galeri
Trend Yaşam
VELİAHT 20. BÖLÜM FRAGMANI BEKLENİYOR: Show TV ekranı ile Veliaht yeni bölümde haftaya neler yaşanacak?
VELİAHT 20. BÖLÜM FRAGMANI BEKLENİYOR: Show TV ekranı ile Veliaht yeni bölümde haftaya neler yaşanacak?
Show TV'de yayınlanan Veliaht dizisinin 20. bölüm fragmanı izleyiciler tarafından takip ediliyor. Akın Akınözü ve Serra Arıtürk'ün başrollerinde yer aldığı dizinin yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Yeni bölüm fragmanı Show TV'nin resmi kanalları üzerinden izlenebiliyor.
Giriş Tarihi: 29.01.2026 23:55
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 00:01