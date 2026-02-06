Trend Galeri Trend Yaşam VELİAHT 20. BÖLÜM YAYINDA! "Baba sakın hareket etme!" Show TV ile Veliaht son bölüm full HD izleme ekranı

SHOW TV'de yayınlanan Veliaht, 20. bölümüyle izleyiciyle buluşuyor. Yeni bölümde hikâyede yaşanacak gelişmeler ve karakterlerin vereceği kararlar takip edilirken, Veliaht 20. bölüm izleme bağlantısı da araştırılan başlıklar arasında yer alıyor.

Giriş Tarihi: 06.02.2026 07:52
Veliaht dizisi, yeni bölümüyle SHOW TV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. 20. bölümde yaşanacak gelişmeler merak edilirken, diziyi kaçırmak istemeyen izleyiciler "Veliaht yeni bölüm izle" aramalarını yoğunlaştırdı.

Veliaht yeni bölüm her perşembe ekrana gelmeye devam ediyor. Dizinin yeni bölümünü yapımın resmi sitesinden takip edebilirsiniz;

https://www.showtv.com.tr/dizi/tanitim/veliaht/3003

VELİAHT 20.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Karslı ailesi, Kars'ta yeni bir hayat kurmaya çalışırken geçimini sınır kaçakçılığıyla sağlamaya başlar. Ancak attıkları her adımda Zahide'nin çıkardığı engellerle karşılaşırlar.

Reyhan, Karslı Ailesi'nin peynir dükkânının başına geçer. Aile, hayatta kalabilmek için ilk kez mecburen iş birliği yapmak zorunda kalır.

Hamile olduğunu herkesten saklayan Derya, Yahya ile sarsıcı bir yüzleşme yaşar. Kars, Karslı Ailesi için yeni bir başlangıçtan çok, geçmişle hesaplaşacakları ve ayakta kalmak için mücadele edecekleri zorlu bir sınav olur.

