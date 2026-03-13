Veliaht final mi yapıyor, ne zaman bitecek? Show TV’nin Veliaht dizisinde peş peşe vedalar!

Timur'un planıyla Faroz hiç beklemediği bir yerden darbe yer. Esenler'e dönme vakti gelmiştir. Faroz, Vezir'in en büyük sırrını öğrenince ondan sessiz kalma karşılığında Timur'u öldürmesini ister. Sırları bir bir açığa çıkan Vezir şimdi en büyük ihanetin eşiğindedir.