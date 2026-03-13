Trend Galeri Trend Yaşam Veliaht final mi yapıyor? Show TV'nin Veliaht dizisinde peş peşe vedalar!

Show TV ekranlarının yapımı Veliaht final mi yapıyor sorusu, dizinin takipçileri tarafından arama motorlarında yoğun şekilde sorgulanıyor. Akın Akınözü ve Serra Arıtürk'ün başrollerini paylaştığı dizide art arda gelen gelişmeler final iddialarını doğurdu. İzleyiciler, Kars'tan İstanbul'a taşınan hikayenin akıbetini ve 26. bölümle gelecekleri merakla bekliyor.

Perşembe akşamları takip edilen dizi Veliaht için veda paylaşımları hız kazandı. Diziden bazı oyuncuların vedası ve olayların hızlı şekilde değişmesiyle final ihtimali arttı. 12 Mart akşamı 25. bölümüyle izleyici karşısına çıkan dizi, önümüzdeki hafta yayınlanacak bölümüyle bekleniyor.

VELİAHT FİNAL Mİ YAPIYOR?

Veliaht 24. bölümde Zafer karakterinin vedası ardından gelen 25. bölümde gelen Zülfikar'ın vedası izleyenleri Veliaht final mi sorusuna yöneltti.

Final iddiaları yoğunluk kazanmış olsa da henüz 26. bölüm için final tanıtımı yayımlanmadı.

Fragmanda detayların netleşmesi bekleniyor.

VELİAHT 26. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Bugün (12 Mart 2026) yayınlanan 25. bölümün ardından gelecek bölüme çevrildi. Herhangi bir yayın akışı değişikliği olmazsa, Veliaht yeni bölümü olan 26. bölümün 19 Mart 2026 Perşembe günü saat 20.00'de Show TV'de izleyiciyle buluşması bekleniyor.

Sosyal medyada yer alan iddialar bu bölümün final olacağı yönünde.

VELİAHT SON BÖLÜM ÖZETİ

Faroz'un gerçek veliaht olması her iki ailede dengeleri değiştirir. Vezir, Kudret'e evlenme teklifi eder ancak saklanan sırlar evlenmelerini imkansız kılar. Timur, Reyhan'a sürpriz yapar, ikili sade bir törenle hayatlarını birleştirir.

Timur'un planıyla Faroz hiç beklemediği bir yerden darbe yer. Esenler'e dönme vakti gelmiştir. Faroz, Vezir'in en büyük sırrını öğrenince ondan sessiz kalma karşılığında Timur'u öldürmesini ister. Sırları bir bir açığa çıkan Vezir şimdi en büyük ihanetin eşiğindedir.

