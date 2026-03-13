Veliaht final mi yapıyor? Show TV'nin Veliaht dizisinde peş peşe vedalar!
Show TV ekranlarının yapımı Veliaht final mi yapıyor sorusu, dizinin takipçileri tarafından arama motorlarında yoğun şekilde sorgulanıyor. Akın Akınözü ve Serra Arıtürk'ün başrollerini paylaştığı dizide art arda gelen gelişmeler final iddialarını doğurdu. İzleyiciler, Kars'tan İstanbul'a taşınan hikayenin akıbetini ve 26. bölümle gelecekleri merakla bekliyor.
Giriş Tarihi: 13.03.2026 01:19
Güncelleme Tarihi: 13.03.2026 01:21