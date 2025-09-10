Veliaht ne zaman başlıyor, ilk bölüm hangi gün? Show TV’nin yeni dizisi! Veliaht’ın konusu nedir, oyuncuları kimler?

VELİAHT KONUSU

Otogardaki eski gücünü kaybetmeye ve sağlığı kötülemeye başlayan Zülfikar Karslı'nın zamanı gittikçe daralmaktadır. Eski ortağı Muharrem Kaptan'ın oğlu Yahya Kaptan'ın da intikam için otogara geri dönmesiyle Zülfikar Karslı'nın oğlu Zafer yerine geçecek bir veliaht bulmaktan başka çaresi kalmaz. Hayat karşısına annesi ve kız kardeşine sahip çıkmaya çalışan seyyar tamirci Timur'u çıkarır. Bu karşılaşma başta Zülfikar, Zafer, Kudret, Derya ve Cennet olmak üzere tüm Karslı ailesinin, Yahya Kaptan'ın ve Timur'un hayatını ve tüm dengeleri kökünden değiştirecektir.