Trend Galeri Trend Yaşam Veliaht ne zaman başlıyor, ilk bölüm hangi gün? Show TV'nin yeni dizisi! Veliaht'ın konusu nedir, oyuncuları kimler?

Show TV'nin yeni dizisi Veliaht, izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor. Yayın tarihi ve saati merak edilen dizi, güçlü hikayesi ve dikkat çeken oyuncu kadrosuyla gündeme oturdu. Peki Veliaht dizisi ne zaman başlıyor, konusu ne ve oyuncu kadrosunda kimler var? İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 10.09.2025 16:30
VELİAHT DİZİSİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Veliaht 11 Eylül Perşembe 20.00'de Show TV'de ekranlara gelecek.

VELİAHT KONUSU

Otogardaki eski gücünü kaybetmeye ve sağlığı kötülemeye başlayan Zülfikar Karslı'nın zamanı gittikçe daralmaktadır. Eski ortağı Muharrem Kaptan'ın oğlu Yahya Kaptan'ın da intikam için otogara geri dönmesiyle Zülfikar Karslı'nın oğlu Zafer yerine geçecek bir veliaht bulmaktan başka çaresi kalmaz. Hayat karşısına annesi ve kız kardeşine sahip çıkmaya çalışan seyyar tamirci Timur'u çıkarır. Bu karşılaşma başta Zülfikar, Zafer, Kudret, Derya ve Cennet olmak üzere tüm Karslı ailesinin, Yahya Kaptan'ın ve Timur'un hayatını ve tüm dengeleri kökünden değiştirecektir.

VELİAHT DİZİSİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Veliaht dizisinin kadrosunda Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Arif Pişkin, Ayşegül Ünsal, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu yer alıyor.

VELİAHT'IN İLK BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Otogarın manevi babası Zülfikar Karslı, sağlık sorunlarıyla boğuşmaktadır. Otogarın manevi babası Zülfikar Karslı, sağlık sorunlarıyla boğuşmaktadır. Otogar ahalisinin oğlu Zafer'in gelip başa geçmesine dair baskılarını bir süredir geçiştirmeyi başarmıştır.

Ancak öldürülen babasının intikamını almak için Esenler'e taşınan Yahya'ın da gelmesiyle Zülfikar'ın hasta oğlu Zafer yerine bir veliaht bulmaktan başka şansı kalmaz.

