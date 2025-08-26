Trend Galeri Trend Yaşam VGM BURS BAŞVURU TAKVİMİ 2025-2026: İlkokul, ortaokul, lise, ön lisans ve lisans VGM burs başvuruları başladı mı, ne zaman?

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerine burs imkânı sunuyor. Her eğitim yılı başında açılan burs başvuruları, www.vgm.gov.tr üzerinden online olarak yapılabiliyor. Burslardan ilkokul, ortaokul, lise, ön lisans ve lisans düzeyindeki öğrenciler yararlanabiliyor. Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından, özellikle yükseköğrenim burs başvuru tarihleri merakla takip ediliyor. Peki, ilkokul, ortaokul, lise, ön lisans ve lisans VGM burs başvuruları başladı mı, ne zaman ve nasıl yapılacak?