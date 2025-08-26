Trend Galeri Trend Yaşam VGM BURS BAŞVURU TAKVİMİ 2025-2026: İlkokul, ortaokul, lise, ön lisans ve lisans VGM burs başvuruları başladı mı, ne zaman?

VGM BURS BAŞVURU TAKVİMİ 2025-2026: İlkokul, ortaokul, lise, ön lisans ve lisans VGM burs başvuruları başladı mı, ne zaman?

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerine burs imkânı sunuyor. Her eğitim yılı başında açılan burs başvuruları, www.vgm.gov.tr üzerinden online olarak yapılabiliyor. Burslardan ilkokul, ortaokul, lise, ön lisans ve lisans düzeyindeki öğrenciler yararlanabiliyor. Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından, özellikle yükseköğrenim burs başvuru tarihleri merakla takip ediliyor. Peki, ilkokul, ortaokul, lise, ön lisans ve lisans VGM burs başvuruları başladı mı, ne zaman ve nasıl yapılacak?

Giriş Tarihi: 26.08.2025 11:18
VGM BURS BAŞVURU TAKVİMİ 2025-2026: İlkokul, ortaokul, lise, ön lisans ve lisans VGM burs başvuruları başladı mı, ne zaman?

2025-2026 eğitim yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burslarından faydalanmak isteyen öğrenciler, başvuru tarihleri, şartlar ve burs miktarı hakkında bilgi arıyor. Peki, VGM burs başvuruları açıldı mı ve başvurular nasıl yapılacak? İşte 2025-2026 VGM burs başvuru koşulları ve detaylar…

VGM BURS BAŞVURU TAKVİMİ 2025-2026: İlkokul, ortaokul, lise, ön lisans ve lisans VGM burs başvuruları başladı mı, ne zaman?

2025 VGM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için burs başvuru tarihlerini henüz duyurmadı. Geçen yılki takvime bakıldığında, ortaöğrenim öğrencileri için başvuru ekranı 1-15 Ekim, yükseköğrenim öğrencileri için ise 21-31 Ekim tarihleri arasında açılmıştı.

Başvuru sonuçları ise ortaöğrenimde 4 Kasım, yükseköğrenimde ise 18 Kasım'da açıklanmıştı. 2025 yılında da başvuru ve sonuç açıklama tarihlerinin büyük olasılıkla benzer zaman dilimlerinde olacağı öngörülüyor.

VGM BURS BAŞVURU TAKVİMİ 2025-2026: İlkokul, ortaokul, lise, ön lisans ve lisans VGM burs başvuruları başladı mı, ne zaman?

VGM BURS TUTARLARI 2025

2025 yılı Ocak ayı itibarıyla Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından sağlanan burslar şu şekilde belirlenmiştir: Ortaöğrenim öğrencilerine aylık 1.250 TL, yükseköğrenim öğrencilerine aylık 3.000 TL ve yabancı uyruklu yükseköğrenim öğrencilerine de aylık 3.000 TL burs ödenmektedir.

VGM BURS BAŞVURU TAKVİMİ 2025-2026: İlkokul, ortaokul, lise, ön lisans ve lisans VGM burs başvuruları başladı mı, ne zaman?

VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvuruları, resmi web sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden duyurulmakta olup, tüm başvuru işlemleri de aynı platform üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleştirilmektedir. Adaylar, siteye giriş yaparak güncel başvuru tarihlerini öğrenebilir ve online başvuru formunu eksiksiz doldurarak burs için müracaatlarını tamamlayabilirler. Bu sayede başvuru süreci hem hızlı hem de güvenli bir şekilde yürütülmektedir.

VGM BURS BAŞVURU TAKVİMİ 2025-2026: İlkokul, ortaokul, lise, ön lisans ve lisans VGM burs başvuruları başladı mı, ne zaman?