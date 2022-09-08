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VGM burs başvuruları 2022-2023: VGM burs başvurusu ne zaman başlayacak ve ücreti ne kadar?

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerine verilen VGM bursu için sorgulamalar devam ediyor. KYK burs başvuruları ile birlikte başlaması beklenilen burs başvuruları geçtiğimiz sene Ekim ve Kasım aylarında yapılmıştı. Peki; VGM burs başvurusu ne zaman başlayacak ve ücreti ne kadar? İşte VGM burs başvuruları 2022-2023.