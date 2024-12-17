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Vicdanları sarsan kaza: Bisikletli öldü, sürücü kaçtı!

Kahreden olay Aksaray'da meydana geldi… Otomobilin bisiklete çarpıp kaçması sonucu meydana gelen trafik kazasında bisikletle birlikte 100 metre sürüklenen sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 17.12.2024 10:03 Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 10:03
Vicdanları sarsan kaza: Bisikletli öldü, sürücü kaçtı!

Acı olay dün gece Cumhuriyet Bulvarı Küçükbölcek Mahallesi kavşağında yaşandı. Cumhuriyet Bulvarı üzerinden Atatürk Bulvarı istikametine bisikleti ile seyreden yabancı uyruklu şahsa aynı istikamete seyreden otomobil çarptı.

Vicdanları sarsan kaza: Bisikletli öldü, sürücü kaçtı!

Çarpmanın etkisiyle aracın altında kalan bisiklet ve sürücüsü yaklaşık 100 metre araç altında sürüklenerek yolun sağ tarafına fırlarken, plakası belirlenemeyen aracın kimliği belirlenemeyen sürücüsü durmak yerine kaçarak kayıplara karıştı.

Vicdanları sarsan kaza: Bisikletli öldü, sürücü kaçtı!

Mahalle sakinlerinin ses ile fark ettiği kaza 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Vicdanları sarsan kaza: Bisikletli öldü, sürücü kaçtı!

Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri bisiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine polis ekipleri yolu trafiğe kapatarak olay yerini şeritle çevirdi.

Vicdanları sarsan kaza: Bisikletli öldü, sürücü kaçtı!

İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekiplerinin fotoğraflama ve delil çalışması yaptığı kaza yerinde ölen bisiklet sürücüsünün yola savrulan ayakkabısı ve bisikletinin tekeri yürekleri burktu.

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