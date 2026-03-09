Trend Galeri Trend Yaşam Victor Lusting hurdacılara hangi köprüyü iki defa satmasıyla ünlenmiş bir dolandırıcıdır?

Victor Lusting hurdacılara hangi köprüyü iki defa satmasıyla ünlenmiş bir dolandırıcıdır?

ATV ekranlarında yıllardır büyük bir heyecanla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster? yeni bölümüyle 9 Mart Pazartesi akşamı da izleyicisinin radarında yerini aldı. Yarışmacılarla birlikte yarışan seyirciler sorulara ekran başında yanıt veriyor. Bugünkü bölümde Victor Lusting 1920'lerde kendisini devlet görevlisi olarak tanıtıp hurdacılara hangisini iki defa satmasıyla ünlü bir dolandırıcıdır? sorusunda şıklar değerlendiriliyor.

Giriş Tarihi: 09.03.2026 23:08 Güncelleme Tarihi: 09.03.2026 23:09
Victor Lusting hurdacılara hangi köprüyü iki defa satmasıyla ünlenmiş bir dolandırıcıdır?

Victor Lusting 1920'lerde kendisini devlet görevlisi olarak tanıtıp hurdacılara hangisini iki defa satmasıyla ünlü bir dolandırıcıdır? sorusunda şıklar şöyle:

Victor Lusting hurdacılara hangi köprüyü iki defa satmasıyla ünlenmiş bir dolandırıcıdır?

A- ÖZGÜRLÜK HEYKELİ

B- EYFEL KULESİ

C- GOLDEN GATE KÖPRÜSÜ

D- GALATA KÖPRÜSÜ

Victor Lusting hurdacılara hangi köprüyü iki defa satmasıyla ünlenmiş bir dolandırıcıdır?

DOĞRU CEVAP: B- EYFEL KULESİ

Victor Lusting hurdacılara hangi köprüyü iki defa satmasıyla ünlenmiş bir dolandırıcıdır?