Trend Galeri Trend Yaşam Vizontele Tuuba filmi konusu ne, ne zaman çekildi? Vizontele Tuuba konusu ve oyuncu kadrosu

Sosyal medyada yeniden konuşulmaya başlanan Vizontele Tuuba, izleyicilerin ilgisini bir kez daha üzerine çekti. Yönetmenliğini ve senaryosunu Yılmaz Erdoğan'ın üstlendiği yapımda; Tuba Ünsal, Tarık Akan, Demet Akbağ ve Yılmaz Erdoğan gibi Türk sinemasının usta isimleri bir araya geliyor. Komedi türündeki film, sıcak anlatımı ve karakterleriyle hafızalarda yer edinirken; oyuncu kadrosu, hikâyesi ve çekim mekânları da merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Vizontele Tuuba'nın konusu ne ve filmde kimler rol alıyor?

Giriş Tarihi: 30.12.2025 17:19 Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 17:20
Komedi türünün sevilen yapımlarından Vizontele Tuuba, izleyicileri yine keyifli bir hikâyeyle buluşturuyor. Yılmaz Erdoğan'ın yönetmenliğini üstlendiği film, hem sıcak anlatımı hem de usta oyunculardan oluşan kadrosuyla öne çıkıyor. İzleyiciler, filmin hikâyesinin yanı sıra çekimlerinin hangi bölgede gerçekleştirildiğini de merak ediyor. İşte, Vizontele Tuuba filminin konusu, oyuncu kadrosu ve merak edilen detaylar...

VİZONTELE TUUBA KONUSU NEDİR?
Güneydoğu'nun ücra bir kasabasında, 1980 darbesinin etkileri altında yaşayan insanların yaşamında hiçbir neşe kaynağı yoktur. Herkesin solcu olduğu bu kasabada halk iki kutuba ayrılmıştır. Bir gün kasabaya devlet tarafından sürgün edilmiş bir memur ailesi taşınır. O andan itibaren herkesin hayatı renklenir. Özellikle de aslında çok akıllıca fikirleri olan Deli Emin'in... Memur ailesinin biricik Tuba masumiyeti ve güzelliğiyle kısa sürede herkesi büyüler. Deli Emin onunla arkadaş olmak için elinden gelen her şeyi yapar.

VİZONTELE TUUBA OYUNCULARI
Yılmaz Erdoğan: Deli Emin
Tarık Akan: Güner Sernikli
Altan Erkekli: Başkan Nazmi
İclal Aydın: Reyhan
Demet Akbağ: Sıti Ana
Tuba Ünsal: Tuba Sernikli
Tolga Çevik: Nazif
İdil Fırat: Aysel Sernikli
Salih Kalyon: Casım

Erdal Tosun: Manav Şehmus
Cezmi Baskın: Latif
Nejat Uygur: Hacı Zübeyir
Deniz Akkaya: Deniz Kızı
Bahtiyar Engin: Civciv Satıcısı
Ata Demirer: Telekutucu
Yasemin Ergene: Aynur

VİZONTELE TUUBA NEREDE ÇEKİLDİ?
1980 yılının Hakkâri'si için, Van'ın Gevaş İlçesi'nde, üç ay boyunca 3150 m²'lik alanda inşaat çalışması yapıldı. Çekim platosunun inşaatında bir ay boyunca günde 85 kişi çalıştı. Filmin Ankara'da geçen sahneleri, Yılmaz Erdoğan'ın okuduğu Aydınlıkevler Lisesi'nde çekildi

