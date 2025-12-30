Vizontele Tuuba filmi konusu ne, ne zaman çekildi? Vizontele Tuuba konusu ve oyuncu kadrosu

Sosyal medyada yeniden konuşulmaya başlanan Vizontele Tuuba, izleyicilerin ilgisini bir kez daha üzerine çekti. Yönetmenliğini ve senaryosunu Yılmaz Erdoğan'ın üstlendiği yapımda; Tuba Ünsal, Tarık Akan, Demet Akbağ ve Yılmaz Erdoğan gibi Türk sinemasının usta isimleri bir araya geliyor. Komedi türündeki film, sıcak anlatımı ve karakterleriyle hafızalarda yer edinirken; oyuncu kadrosu, hikâyesi ve çekim mekânları da merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Vizontele Tuuba'nın konusu ne ve filmde kimler rol alıyor?