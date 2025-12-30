Vizontele Tuuba filmi konusu ne, ne zaman çekildi? Vizontele Tuuba konusu ve oyuncu kadrosu

VİZONTELE TUUBA KONUSU NEDİR?

Güneydoğu'nun ücra bir kasabasında, 1980 darbesinin etkileri altında yaşayan insanların yaşamında hiçbir neşe kaynağı yoktur. Herkesin solcu olduğu bu kasabada halk iki kutuba ayrılmıştır. Bir gün kasabaya devlet tarafından sürgün edilmiş bir memur ailesi taşınır. O andan itibaren herkesin hayatı renklenir. Özellikle de aslında çok akıllıca fikirleri olan Deli Emin'in... Memur ailesinin biricik Tuba masumiyeti ve güzelliğiyle kısa sürede herkesi büyüler. Deli Emin onunla arkadaş olmak için elinden gelen her şeyi yapar.