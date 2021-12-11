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Volkswagen Golf'ü görenler şaşkına döndü! Alman devi VW'de bile böyle model yok!

Volkswagen Golf, ünlü markanın en bilinen ve sevilen modellerinden biri. Türkiye'de ve birçok ülkede Golf'ü yollarda görebilirsiniz. Artık bir ikon haline gelen Golf, 1974'ten beridir üretiliyor. Ancak Volkswagen'in klasik aracı başka bir haberle gündeme geldi. Golf modelleri arasına dikkat çekici başka bir model eklendi. Fakat bu modeli Volkswagen üretmedi, hatta Alman devinin elinde böyle bir otomobil bile yok. İşte sosyal medyayı sallayan o araba...

Giriş Tarihi: 11.12.2021 09:38 Güncelleme Tarihi: 11.12.2021 09:40
Volkswagen Golf’ü görenler şaşkına döndü! Alman devi VW’de bile böyle model yok!

Oldukça popüler bir otomobil olan Golf, yeni nesiliyle de adından sıklıkla bahsettirdi. Tabii ki Golf'ün eski kasaları da ilgiyi üstüne çekiyor. Türkiye'de 1998 kasa Volkswagen Golf'e revizyon yapıldı. Aracın sahibi arabasını ustalara bırakıp gitti ve geri döndüğünde gördüğü manzara karşısında şoke oldu.

Volkswagen Golf’ü görenler şaşkına döndü! Alman devi VW’de bile böyle model yok!

TRT ekranlarında yer alan %100 Oto programı eski otomobillere yeni ruh kazandırmaya devam ediyor. 1998 model bir Volkswagen Golf sahibi tarafından Türk ustalara teslim edildi. Araç sahibi revizyon işlemi sonrası aracını teslim almaya geldiğinde en başta arabasını tanıyamadı.

Volkswagen Golf’ü görenler şaşkına döndü! Alman devi VW’de bile böyle model yok!

Ustalar araç üstünde yaptığı değişimlerle yeteneklerini konuşturdu.

Volkswagen Golf’ü görenler şaşkına döndü! Alman devi VW’de bile böyle model yok!

Golf tepeden tırnağa kadar yenilendi.

Volkswagen Golf’ü görenler şaşkına döndü! Alman devi VW’de bile böyle model yok!

İşte o muhteşem değişimden kareler...

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