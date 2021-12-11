Volkswagen Golf’ü görenler şaşkına döndü! Alman devi VW’de bile böyle model yok!

Oldukça popüler bir otomobil olan Golf, yeni nesiliyle de adından sıklıkla bahsettirdi. Tabii ki Golf'ün eski kasaları da ilgiyi üstüne çekiyor. Türkiye'de 1998 kasa Volkswagen Golf'e revizyon yapıldı. Aracın sahibi arabasını ustalara bırakıp gitti ve geri döndüğünde gördüğü manzara karşısında şoke oldu.