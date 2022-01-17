Volkswagen Golf’ü ustalara bırakıp gitti! Döndüğünde ise şaşkınlıktan ne diyeceğini bilemedi

Oldukça popüler bir otomobil olan Golf, yeni nesiliyle de adından sıklıkla bahsettirdi. Tabii ki Golf'ün eski kasaları da ilgiyi üstüne çekiyor. Türkiye'de 1998 kasa Volkswagen Golf'e revizyon yapıldı. Aracın sahibi arabasını ustalara bırakıp gitti ve geri döndüğünde gördüğü manzara karşısında şoke oldu.
TRT ekranlarında yer alan %100 Oto programı eski otomobillere yeni ruh kazandırmaya devam ediyor. 1998 model bir Volkswagen Golf sahibi tarafından Türk ustalara teslim edildi. Araç sahibi revizyon işlemi sonrası aracını teslim almaya geldiğinde en başta arabasını tanıyamadı.
Ustalar araç üstünde yaptığı değişimlerle yeteneklerini konuşturdu.
Golf tepeden tırnağa kadar yenilendi.
İşte o muhteşem değişimden kareler...