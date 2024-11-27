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Vücuttaki kararmaları silgi gibi siliyor! Üzerinde 20 dakika bekletmeniz yeterli…

Koltuk altı ve dirsek kararmaları, hormonal dengesizlik, vitamin eksikliği, genetik faktörler ve kullanılan bazı ürünlerin yan etkilerinden dolayı meydana gelebilir. Özellikle de yaz aylarında koltuk altı ve dirsek kararmaları görünür olduğundan birçok kişi için rahatsız edici ve öz güven düşürücü olabilir. Ancak, doğal ve kesin çözümleri bulunur. İşte sizin için derlemiş olduğumuz vücut kararmalarına doğal çözümler…

Giriş Tarihi: 27.11.2024 10:25 Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 10:25
Vücuttaki kararmaları silgi gibi siliyor! Üzerinde 20 dakika bekletmeniz yeterli…

Koltuk altı ve dirsek kararmaları birçok kişinin yaşadığı son derece can sıkıcı bir durumdur. Estetik açıdan hoş olmayan bu görüntülerin ise çözümü oldukça basit. Evinizde bulunan malzemelerle yapacağınız pratik çözümler sayesinde kısa sürede kararmalara veda edebilirsiniz.

Vücuttaki kararmaları silgi gibi siliyor! Üzerinde 20 dakika bekletmeniz yeterli…

Not: Hassas ve alerjik cilt tipine sahip kişilerin bu önerileri uygulamadan önce bir uzmana başvurmaları gerekmektedir.

Vücuttaki kararmaları silgi gibi siliyor! Üzerinde 20 dakika bekletmeniz yeterli…

PATATES

Vücut kararmalarından kısa sürede kurtulmak istiyorsanız patatesten yardım alabilirsiniz.

Vücuttaki kararmaları silgi gibi siliyor! Üzerinde 20 dakika bekletmeniz yeterli…

Bir adet patatesi ince dilimler halinde doğrayın ve kararmaların olduğu koltuk altı ya da dirsek bölgenize yerleştirip 5-10 dakika kadar bekletin.

Vücuttaki kararmaları silgi gibi siliyor! Üzerinde 20 dakika bekletmeniz yeterli…

Bekleme süresi dolduğunda ise ılık su ile durulayın.

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