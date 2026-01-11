Trend Galeri Trend Yaşam Vurgun jetindeki ünlüler sorguda! İBB'den Londra'ya uzanan 200 milyon dolarlık skandal

Ekrem İmamoğlu liderliğindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki yolsuzluk vurgununda Cebeci hafriyat sahası ve taş ocaklarını tekeline alıp yıllık 200 milyon dolara yakın gelir elde eden firari Murat Gülibrahimoğlu'nun 2022-2025 yılları arasında özel jetle İstanbul'dan yurt dışına çıkış yaptığı, paraların büyük kısmını da Ekrem İmamoğlu talimatıyla Londra'ya taşıdığı öne sürülmüştü. O jetle 2 kez yurtdışına yolculuk yapan isimlerden Rabia Karaca ve Merve Eryiğit, geçtiğimiz ay uyuşturucu soruşturmasında tutuklandı. Karaca'nın ifadeleri doğrultusunda özel jet yolculuklarına katılan Selen Görgüzel, Ayşe Sağlam, Nilüfer Batur Tokgöz ile Ceren Alper de gözaltına alındı. İmamoğlu'nun A takımıyla jetle yolculuk yapan, yat ve villa da partilere katılan ünlü ve fenomen isimlere İBB'nin Londra'ya kaçırılan milyon dolarlarıyla ilgili sorular yöneltilecek.

Giriş Tarihi: 11.01.2026 06:12