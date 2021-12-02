Trend Galeri Trend Yaşam WhatsApp beta güncellemesi uygulamayı çökertti! Sorun nedeniyle WhatsApp kullanılamadı

WhatsApp beta güncellemesi uygulamayı çökertti! Sorun nedeniyle WhatsApp kullanılamadı

FBI'ın WhatsApp ve iMessage verilerine ulaşabildiğini ileri süren rapor gündemde bomba etkisi yaşattı. WhatsApp'tan konuyla ilgili olarak açıklama da geldi. Diğer yandan WhatsApp uygulaması başka bir durumla daha konuşuldu, aslında kullanıcıların şikayet ettiği bir sorun manşetlere taşındı. Şirket, beta sürümü için güncelleme yayınladı. Fakat bu güncelleme sonrasında WhatsApp'ta çökme problemi ortaya çıktı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 02.12.2021 11:32 Güncelleme Tarihi: 02.12.2021 11:33
WhatsApp beta güncellemesi uygulamayı çökertti! Sorun nedeniyle WhatsApp kullanılamadı

WhatsApp yeni bir özellik içeren veya teknik hataları düzelten bir güncelleme çıkarmadan önce beta sürümünde test eder. Betada aşamasında problemleri ortadan kaldırır ve son kullanıcılar için yayınlar. Ancak bu seferki beta güncellemesi bazı Android 12 kullanıcılarına büyük problem çıkardı. Çünkü Android 2.21.24.11 sürümü bazı kullanıcılarda WhatsApp'ın çökmesine ve kullanılmaz hale gelmesine neden oldu.

WhatsApp beta güncellemesi uygulamayı çökertti! Sorun nedeniyle WhatsApp kullanılamadı

Raporlanana göre bu sürümü yükleyen bazı beta kullanıcıları halen beta aşamasında olan birkaç özelliği de kaybetti.

WhatsApp beta güncellemesi uygulamayı çökertti! Sorun nedeniyle WhatsApp kullanılamadı

Çökmeye neden olan problem bilinmiyor, fakat WhatsApp duruma hemen müdahale etti ve 2.21.25.1 güncellemesini yayınladı. Bu güncelleme çökme problemini düzeltmiş görünüyor. Bu gelişmelerin beta aşamasında olduğunun yeniden altını çizelim.

SON DAKİKA SON DAKİKA