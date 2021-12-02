WhatsApp beta güncellemesi uygulamayı çökertti! Sorun nedeniyle WhatsApp kullanılamadı

WhatsApp yeni bir özellik içeren veya teknik hataları düzelten bir güncelleme çıkarmadan önce beta sürümünde test eder. Betada aşamasında problemleri ortadan kaldırır ve son kullanıcılar için yayınlar. Ancak bu seferki beta güncellemesi bazı Android 12 kullanıcılarına büyük problem çıkardı. Çünkü Android 2.21.24.11 sürümü bazı kullanıcılarda WhatsApp'ın çökmesine ve kullanılmaz hale gelmesine neden oldu.