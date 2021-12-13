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WhatsApp'ta artık son görülme ve online durumunuzu göremeyecekler! Değişiklikler uygulanmaya başladı

WhatsApp'ta son birkaç gündür büyük bir değişim yaşanıyor. Şirket, kullanıcıları yetkisiz üçüncü parti uygulamalardan korumak için yeni gizlilik önlemlerini uygulamaya başladı. Peki bu önlemler nedir? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 13.12.2021 11:51 Güncelleme Tarihi: 13.12.2021 11:52
WhatsApp’ta artık son görülme ve online durumunuzu göremeyecekler! Değişiklikler uygulanmaya başladı

Gelen son raporlara göre WhatsApp kullanıcıları için yeni gizlilik önlemleri etkinleştirildi. Bu önlemlerle birlikte bilinmeyen kişilerin son görülmeyi ve herhangi bir mesajlaşma olmadıysa çevrim içi durumları öğrenmesi önlendi.

WhatsApp’ta artık son görülme ve online durumunuzu göremeyecekler! Değişiklikler uygulanmaya başladı

WA Beta Info ve sosyal medyadaki bazı kullanıcıların aktardıklarına göre bazı kişilerin ve işletme hesaplarının son görülme durumu WhatsApp'ta gösterilmedi. WhatsApp yardım merkezi bu durumun gizlilik önlemi olduğunu açıkladı.

WhatsApp’ta artık son görülme ve online durumunuzu göremeyecekler! Değişiklikler uygulanmaya başladı

Peki WhatsApp neden böyle bir değişiklik yaptı? Aslında bu sorunun cevabı oldukça basit, takibi engellemek için. App Store ve Google Play Store'da kullanıcıların son görülmelerini ve online olup olmadıklarını takip eden, kaydeden bazı uygulamalar var. Bazı kişiler bu uygulamaları, başka WhatsApp kullanıcılarını takip etmek ve ne zaman online olduklarını öğrenmek için kullanıyordu.

WhatsApp’ta artık son görülme ve online durumunuzu göremeyecekler! Değişiklikler uygulanmaya başladı

WhatsApp'ta yapılan değişiklikle birlikte eğer başka bir WhatsApp kullanıcısıyla sohbet etmediyseniz, yani mesaj gönderip almadıysanız, WhatsApp son görülme ve online durumunuzu karşı tarafa göstermeyecek. Takip etmeyi sağlayan üçüncü parti uygulamalar da bu bilgilere ulaşamayacak. Bu özelliğin önümüzdeki günlerde tüm kullanıcılar için açılması bekleniyor.

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