WhatsApp’ta artık son görülme ve online durumunuzu göremeyecekler! Değişiklikler uygulanmaya başladı

Gelen son raporlara göre WhatsApp kullanıcıları için yeni gizlilik önlemleri etkinleştirildi. Bu önlemlerle birlikte bilinmeyen kişilerin son görülmeyi ve herhangi bir mesajlaşma olmadıysa çevrim içi durumları öğrenmesi önlendi.

WA Beta Info ve sosyal medyadaki bazı kullanıcıların aktardıklarına göre bazı kişilerin ve işletme hesaplarının son görülme durumu WhatsApp'ta gösterilmedi. WhatsApp yardım merkezi bu durumun gizlilik önlemi olduğunu açıkladı.

Peki WhatsApp neden böyle bir değişiklik yaptı? Aslında bu sorunun cevabı oldukça basit, takibi engellemek için. App Store ve Google Play Store'da kullanıcıların son görülmelerini ve online olup olmadıklarını takip eden, kaydeden bazı uygulamalar var. Bazı kişiler bu uygulamaları, başka WhatsApp kullanıcılarını takip etmek ve ne zaman online olduklarını öğrenmek için kullanıyordu.