X (Twitter) Çöktü mü? Akış yenileme hatası yaşanıyor! 19 Şubat X (Twitter) neden çöktü, düzledi mi?

X (Twitter) kullanıcıları 19 Şubat günü yaşanan erişim sorunları sonrası X (Twitter) çöktü mü sorusuna yanıt aramaya başladı. Özellikle ana sayfa akışının yenilenmemesi ve gönderilerin geç yüklenmesi, platform genelinde dikkat çekti. Farklı bölgelerden gelen benzer şikayetler, sorunun bireysel bağlantılardan kaynaklanmadığı yönünde değerlendirmelere neden oldu. X (Twitter) çöktü mü sorusu, yaşanan teknik aksaklıkların ardından sosyal medya ve arama motorlarında öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.

Giriş Tarihi: 19.02.2026 02:24 Güncelleme Tarihi: 19.02.2026 02:25
19 Şubat tarihinde X (Twitter) kullanıcıları, akış yenileme hatasıyla karşılaşınca platformda yaşanan sorunun kaynağını araştırmaya başladı. Yaşanan bu durum sonrası X (Twitter) çöktü mü ifadesi, günün en çok aratılan konuları arasına girdi. Teknik aksaklığa ilişkin gelişmeler, platformdan veya resmi kaynaklardan gelecek açıklamalarla netlik kazanacak.

X (TWİTTER) ÇÖKTÜ MÜ?

19 Şubat 2026 01.00 saatlerinde birçok kullanıcı X (Twitter) platformunda "akış yenileme ve gönderi yükleme" hatası yaşıyor. X erişim sorunu hem mobil uygulama (iOS/Android) hem de masaüstü versiyonunda eş zamanlı olarak yaşandığı bildiriliyor.

X'E GİRİŞ YAPAMAYANLAR NE YAPMALI?

Eğer X (Twitter) hesabınıza erişemiyorsanız şu yöntemleri deneyebilirsiniz:

İnternet Bağlantınızı Kontrol Edin: Sorunun yerel olup olmadığını anlamak için Wi-Fi ve mobil veri arasında geçiş yapın.

Uygulama Önbelleğini Temizleyin: Ayarlar kısmından uygulamanın önbelleğini boşaltmak bazı durumlarda çözüm olabilir.

