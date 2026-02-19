Trend Galeri Trend Yaşam X (Twitter) Çöktü mü? Akış yenileme hatası yaşanıyor! 19 Şubat X (Twitter) neden çöktü, düzledi mi?

X (Twitter) kullanıcıları 19 Şubat günü yaşanan erişim sorunları sonrası X (Twitter) çöktü mü sorusuna yanıt aramaya başladı. Özellikle ana sayfa akışının yenilenmemesi ve gönderilerin geç yüklenmesi, platform genelinde dikkat çekti. Farklı bölgelerden gelen benzer şikayetler, sorunun bireysel bağlantılardan kaynaklanmadığı yönünde değerlendirmelere neden oldu. X (Twitter) çöktü mü sorusu, yaşanan teknik aksaklıkların ardından sosyal medya ve arama motorlarında öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.

Giriş Tarihi: 19.02.2026 02:24 Güncelleme Tarihi: 19.02.2026 02:25