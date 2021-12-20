Xiaomi 12 işte böyle görünüyor! Xiaomi 12 ne zaman çıkacak? Özellikleri nedir?

Xiaomi'nin yeni amiral gemisi Xiaomi 12 merakla bekleniyor. Şimdiye kadar yeni telefon hakkında farklı kaynaklardan gelen iddialar vardı. Bazı sızıntılar da gerçekleşmişti. Ancak önceki iddiaları ve sızıntıları bir kenara kaldırabilirsiniz. Çünkü Xiaomi 12'le ilgili yeni sızıntılar cihazın nasıl olduğunu resmen ortaya koyuyor. E-ticaret platformu Zoutons'da paylaşılan işlenmiş görüntülerde telefona ait birçok özellik görülüyor.

Ortaya çıkan yüksek kaliteli görüntülere göre telefon 6.2 inçlik bir ekrana sahip olacak. Ekranın altında selfie kamerası bulunacak.

Cihaz 152.7 x 70 x 8.6 mm'lik boyutlarıyla Xiaomi Mi 11'e göre daha kompakt bir yapıyor sahip. Arka tarafta ise üçlü bir kamera tasarımı var. Ana kameranın 50 MP olduğu belirtiliyor.

Telefon, 4 nm'de üretilmiş Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 işlemciden güç alıyor. Xiaomi 12 bu teknolojinin üzerine kurulacak ilk telefonlardan biri. Bir diğer iddia ise Xiaomi 12, 100 Watt hızlı şarjla gelecek. Telefonun bataryası ise 5000 mAh boyutunda.