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Xiaomi 12 işte böyle görünüyor! Xiaomi 12 ne zaman çıkacak? Özellikleri nedir?

Xiaomi 12 uzun zamandır dedikodular ve sızıntılarla gündeme geliyordu. Daha önce telefona ait olduğu söylenen bazı görüntüler ve detaylar internete sızmıştı. Şimdi Xiaomi 12'nin tasarımını detaylarıyla birlikte ortaya koyan yeni görüntüler çıktı. Bununla birlikte telefonun özellikleri hakkında da birkaç yeni bilgi var. Peki Xiaomi 12'nin özellikleri nedir, ne zaman satışa çıkacak? Fiyatı belli oldu mu? Lafı daha fazla uzatmadan neler olduğuna birlikte bakalım.

Giriş Tarihi: 20.12.2021 09:15 Güncelleme Tarihi: 20.12.2021 09:17
Xiaomi 12 işte böyle görünüyor! Xiaomi 12 ne zaman çıkacak? Özellikleri nedir?

Xiaomi'nin yeni amiral gemisi Xiaomi 12 merakla bekleniyor. Şimdiye kadar yeni telefon hakkında farklı kaynaklardan gelen iddialar vardı. Bazı sızıntılar da gerçekleşmişti. Ancak önceki iddiaları ve sızıntıları bir kenara kaldırabilirsiniz. Çünkü Xiaomi 12'le ilgili yeni sızıntılar cihazın nasıl olduğunu resmen ortaya koyuyor. E-ticaret platformu Zoutons'da paylaşılan işlenmiş görüntülerde telefona ait birçok özellik görülüyor.

Xiaomi 12 işte böyle görünüyor! Xiaomi 12 ne zaman çıkacak? Özellikleri nedir?

Ortaya çıkan yüksek kaliteli görüntülere göre telefon 6.2 inçlik bir ekrana sahip olacak. Ekranın altında selfie kamerası bulunacak.

Xiaomi 12 işte böyle görünüyor! Xiaomi 12 ne zaman çıkacak? Özellikleri nedir?

Cihaz 152.7 x 70 x 8.6 mm'lik boyutlarıyla Xiaomi Mi 11'e göre daha kompakt bir yapıyor sahip. Arka tarafta ise üçlü bir kamera tasarımı var. Ana kameranın 50 MP olduğu belirtiliyor.

Xiaomi 12 işte böyle görünüyor! Xiaomi 12 ne zaman çıkacak? Özellikleri nedir?

Telefon, 4 nm'de üretilmiş Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 işlemciden güç alıyor. Xiaomi 12 bu teknolojinin üzerine kurulacak ilk telefonlardan biri. Bir diğer iddia ise Xiaomi 12, 100 Watt hızlı şarjla gelecek. Telefonun bataryası ise 5000 mAh boyutunda.

Xiaomi 12 işte böyle görünüyor! Xiaomi 12 ne zaman çıkacak? Özellikleri nedir?

Xiaomi 12 serisinin 28 Aralık'taki etkinlikte tanıtılması bekleniyor. (NTV)

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