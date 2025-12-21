Yabancılık hissini en baştan silip atıyor! Komşu ülkede nefes kesen bir şehir: Batum...

DENİZİ, BİZİM KARADENİZ

Batum, kendini anlatmak için bağıran şehirlerden değil. Biraz dolaşmanızı istiyor, etrafa bakmanızı, hatta arada durup boş boş denizi seyretmenizi... Deniz zaten bizim Karadeniz ama Batum bildiğimiz Karadeniz şehirlerine benzemiyor. Hüzünlü değil, ağır da davranmaz.

