Yabancılık hissini en baştan silip atıyor! Komşu ülkede nefes kesen bir şehir: Batum...
Pasaportsuz girilen, Türkçe konuşulan sokaklarıyla yabancılık hissini daha baştan silen Batum; Karadeniz'in kıyısında acele etmeyen bir şehir. Sakin ve şiirle iç içe geçmiş sokakları, kavuşamayan aşıkları ve iştah açan mutfağı sayesinde sizinle kısa sürede bağ kuruyor.
Giriş Tarihi: 21.12.2025 09:51