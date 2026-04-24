Yağmur yağarken sakın pencereleri kapatmayın!

Yağmur yağarken pencereyi kapatarak içeriye yağmur girmesini önlemek birçok kişinin otomatik reflekslerinden biridir. Ancak uzmanlara göre bu alışkanlık her zaman doğru değil. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 24.04.2026 14:31
Yaygın olarak yapılan pencere kapatma eyleminin aksine burada mesele "yağmur sesi eşliğinde ferah hava" değil, daha çok iç mekan hava kalitesi ile yapı güvenliği arasındaki dengeden kaynaklanıyor.

Kapalı alanlarda zamanla karbondioksit artışı ve hava kalitesinde düşüş yaşanabildiği için kontrollü havalandırma genel olarak uzmanlar tarafından sıkça öneriliyor.

Bu nedenle uygun koşullarda hava almak, içerideki baygın havanın tazelenmesi açısından oldukça fayda sağlayabilir.

Havanın yağmurlu olması da bu durumu otomatik olarak ortadan kaldırmıyor.

Ancak yağışı havalarda dış ortamın nem oranı yükseldiğinden dolayı rüzgarın etkisiyle suyun yatay hareket etmesi mümkün hale gelir.

Bu da pencere açıkken içeri nem ve su girişi riskini beraberinde getirir.

Uzun vadede bu durum duvar yüzeylerinde yoğuşma, küf oluşumu ve yapı malzemelerinde deformasyon gibi sorunlara zemin hazırlayabilir.

Öte yandan pencerenin tamamen kapalı tutulması da ideal bir çözüm değildir.

Hava sirkülasyonunun tamamen kesildiği ortamlarda iç hava kalitesi düşer ve nem dengesi bozulabilir.

Bu nedenle uzmanlar, durumu koşullara göre değerlendirilmektedir.

Yağış hafifse ve rüzgar doğrudan etki etmiyorsa kısa süreli havalandırma yapılabilir. Ancak şiddetli yağış veya rüzgar söz konusu ise pencerenin kapalı tutulması daha doğru bir tercih olur.

Haber Girişi Merve Aykaş - Editör