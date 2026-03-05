Trend Galeri Trend Yaşam Yalıboyu Evleri hangi il sınırları içindedir? Kim Milyoner Olmak İster 100.000 TL değerindeki sorunun cevabı

Ünlü oyuncu ve başarılı sunucu Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'in ATV ekranlarında yayınlanan son bölümünde yarışmacıya yöneltilen Yalıboyu Evleri hangi il sınırları içindedir? sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte 100 bin TL değerindeki o sorunun yanıtı...

Giriş Tarihi: 05.03.2026 22:33 Güncelleme Tarihi: 05.03.2026 22:36
Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya sorulan Yalıboyu Evleri hangi il sınırları içindedir? 100 bin TL değerindeki sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte sorunun cevabı haberin devamında…

SORU: Yalıboyu Evleri hangi il sınırları içindedir?

CEVAP: Amasya

