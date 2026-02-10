Trend Galeri Trend Yaşam Yanına bir tane koymak yetiyor! Patateslerin filizlenmesini saniyeler içinde durduran mucizevi yöntem!

Yanına bir tane koymak yetiyor! Patateslerin filizlenmesini saniyeler içinde durduran mucizevi yöntem!

Yemeklerde sıklıkla kullanılan patates, yanlış şekilde saklandığında kısa sürede filizlenir ve tazeliğini kaybeder. Bu durum hakkında önemli ipuçlarını paylaşan bir uzman, patateslerin evde yumuşamadan ve filizlenmeden saklanabilmesinin en önemli detaylarından bahsetti.

Giriş Tarihi: 10.02.2026 15:57
Mutfakların gözdelerinden biri olan patates, neredeyse her yemekte kullanılan ve oldukça sevilen sebzelerdendir.

Özellikle patateslerin lezzetini ve tazeliğini kaybetmemesi için doğru yöntemlerle saklamak önemlidir. Peki, bunu nasıl yapabilirsiniz? İşte uzmanından patatesleri ilk günkü tazeliğini hiç kaybetmeden saklamanın ipuçları…


KURU VE SERİN BİR ORTAM SEÇİN!

Patateslerin uzun süre dayanması için en önemli faktör, doğru saklama koşullarının sağlanmasıdır.

Patatesler nemli ve sıcak ortamlarda daha hızlı filizlenir. Bu yüzden mümkün olduğunda kuru ve serin bir yerde saklanmalıdır. İdeal sıcaklık 7-10 derece aralığında olmalıdır.

DOĞRU HAVALANDIRMA ÖNEMLİ

Patatesleri saklarken plastik torbalardan kaçının. Plastik, hava geçişini engelleyerek nem oluşmasına sebep olur. Bu da patateslerin lezzetini ve tazeliğini kaybetmesine yol açabilir.

Bunun yerine çuval, kese kağıdı veya hava alabilen ahşap sandıklar tercih etmek daha doğru olacaktır.

Böylece hava sirkülasyonu sağlanarak patateslerin nefes alması ve sağlıklı kalması mümkün olur.

SAKIN SOĞANLA BİRLİKTE SAKLAMAYIN!

Çoğu kişi patatesleri ve soğanları yan yana saklamayı tercih etse de bu büyük bir hatadır.

Soğanlar, etraflarına yüksek miktarda nem ve gaz yayarak patateslerin daha hızlı filizlenmesine sebep olur.

Bu nedenle patatesleri soğanlardan uzak bir yerde saklamak en doğru seçenek olacaktır.

PATATESLERİ ELMA İLE SAKLAYIN!

Patateslerin filizlenmesini önleyen en ilginç doğal yöntemlerden biri, saklama sırasında yanına birkaç adet elma koymaktır.

Elma, etilen gazı salgılayarak patateslerin filizlenmesini geciktirir. Ancak çok fazla elma koymak, olumsuz sonuçlar doğurabileceğinden dikkatli olmakta fayda vardır.

FİLİZLENEN PATATESLERİ DİĞERLERİNDEN AYIRIN

Eğer patateslerinden birkaçı filizlenmeye başladıysa bunları hemen diğerlerinden ayırın. Filizlenen patatesler, diğer sağlıklı patateslere gaz yayarak onların da çabuk bozulmasına neden olabilir.

Filizlenmiş patatesleri tüketmeden önce güzelce temizleyip uygun bir şekilde pişirdiğinizden emin olun.