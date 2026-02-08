Trend Galeri Trend Yaşam Yanlış Anlama filmi nerede çekildi? İşte filmin konusu ve oyuncu kadrosu

Türk ve Azerbaycan sinemasını buluşturan eğlenceli yapım Yanlış Anlama, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. İki kardeş ülkenin dil ve kültür benzerliklerinden doğan komik durumları merkezine alan film, izleyenleri Bakü sokaklarından İstanbul'un tarihi semtlerine uzanan bir yolculuğa çıkarıyor. Peki, Yanlış Anlama filmi nerede çekildi? İşte konusu ve oyuncuları:

Giriş Tarihi: 08.02.2026 21:06 Güncelleme Tarihi: 08.02.2026 21:07
Yönetmenliğini Ulaş Cihan Şimşek'in üstlendiği ve senaryosunu Ayberk Çınar'ın kaleme aldığı Yanlış Anlama, 2018 yılında yayımlandı. Komedi türündeki bu yapım, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki "yanlış anlamalara" dayalı dil esprileriyle fark yaratıyor. İstanbul'da zor duruma düşen bir Türk ailesinin, kendilerine Azerbaycan'dan kalan mirasın peşine düşmesiyle başlayan hikaye, izleyiciye bol aksiyon, aşk ve kahkaha vadediyor.

YANLIŞ ANLAMA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Türkiye'de zor duruma düşmüş bir aile, kendilerine Azerbaycan'dan kalan miras için kalkar, Bakü'ye gider. Azeri ve Türk aile, mirası alabilmek için onlara verilen listedeki maddeleri birlikte yapmak zorundadır. Türk oyuncular ve Azerbaycan'ın en iyi oyuncuları Ferda Amin, İslam Mehreliyev'in de yer aldığı macera başlar. Ama gel gör ki iki aile birbiriyle bir türlü anlaşamaz. İstanbul'un tarihi semtlerinde başlayıp, Azerbaycan'ın benzersiz şehri Bakü sokaklarına uzanan bu macerada, bizi bol kahkaha, aksiyon, dram ve aşk bekliyor.

YANLIŞ ANLAMA OYUNCULARI

Filmin yönetmen koltuğunda Ulaş Cihan Şimşek oturuyor. Senaryosunu Ayberk Çınar'ın kaleme aldığı filmin oyuncu kadrosunda ise; Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Hakan Bilgin, Bahadır Efe, Duygu Karaca, Pelin Sönmez, Pervin Abiyeva, Islam Mehreliyev ve Ferda Amin yer alıyor.

