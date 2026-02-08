Yanlış Anlama filmi nerede çekildi? İşte filmin konusu ve oyuncu kadrosu

YANLIŞ ANLAMA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Türkiye'de zor duruma düşmüş bir aile, kendilerine Azerbaycan'dan kalan miras için kalkar, Bakü'ye gider. Azeri ve Türk aile, mirası alabilmek için onlara verilen listedeki maddeleri birlikte yapmak zorundadır. Türk oyuncular ve Azerbaycan'ın en iyi oyuncuları Ferda Amin, İslam Mehreliyev'in de yer aldığı macera başlar. Ama gel gör ki iki aile birbiriyle bir türlü anlaşamaz. İstanbul'un tarihi semtlerinde başlayıp, Azerbaycan'ın benzersiz şehri Bakü sokaklarına uzanan bu macerada, bizi bol kahkaha, aksiyon, dram ve aşk bekliyor.