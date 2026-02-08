Yanlış Anlama filmi nerede çekildi? İşte filmin konusu ve oyuncu kadrosu
Türk ve Azerbaycan sinemasını buluşturan eğlenceli yapım Yanlış Anlama, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. İki kardeş ülkenin dil ve kültür benzerliklerinden doğan komik durumları merkezine alan film, izleyenleri Bakü sokaklarından İstanbul'un tarihi semtlerine uzanan bir yolculuğa çıkarıyor. Peki, Yanlış Anlama filmi nerede çekildi? İşte konusu ve oyuncuları:
Giriş Tarihi: 08.02.2026 21:06
Güncelleme Tarihi: 08.02.2026 21:07