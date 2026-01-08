Trend Galeri Trend Yaşam Yanlış duymadınız: Bu ülkelerin askeri gücü yok! 2026 ordusu olmayan ülkeler listesi belli oldu

Yanlış duymadınız: Bu ülkelerin askeri gücü yok! 2026 ordusu olmayan ülkeler listesi belli oldu

Geçmişte ve günümüzde dünya ülkeleri güvenliklerini gerek havadan gerekse karadan olacak şekilde sağlıyor. Hatta dünya ülkeleri uluslararası arenada savunmadan ziyade saldırı ve diplomatik güç bağlamında ordularını güçlendiriyor. Bu kapsamda ise ordularının gücüne güç katabilmek için astronomik rakamlar harcıyorlar. Bu ülkeler ise dünya ülkelerinden çok geride kalmalarından ziyade bir orduları bile yok. Öte yandan, dünyanın en güçlü orduları listesi de belirlenmişti. Peki, Ordusu olmayan ülkeler hangileri? Ve Bu ülkeler güvenliklerini nasıl sağlıyor? İşte 2026 güncel orduları olmayan ülkeler listesi…

Giriş Tarihi: 08.01.2026 21:40
Yanlış duymadınız: Bu ülkelerin askeri gücü yok! 2026 ordusu olmayan ülkeler listesi belli oldu

Tarih boyunca bütün ülkeler kurdukları ordular ve askeri teçhizatlarıyla güvenliklerini sağladılar. Günümüze gelindiğinde ise bu durum adeta evrimleşirken, artık ülkeler sadece savunmadan ziyade caydırıcı bir güç, diplomatik avantaj ve taarruz edebilme kapasitelerini artırıyor. Bundan dolayı da yapılan harcamalar rekor seviyelere ulaşıyor. Bu sıralamadaki ülkeler ise dünya ülkelerinden geri kalmaları bir yana bir orduları bile yok. İşte 2026 yılında ordusu olmayan ülkelerin listesi…

Yanlış duymadınız: Bu ülkelerin askeri gücü yok! 2026 ordusu olmayan ülkeler listesi belli oldu

36-ANDORRA

Savunma, Fransa ve İspanya'nın sorumluluğundadır.

Yanlış duymadınız: Bu ülkelerin askeri gücü yok! 2026 ordusu olmayan ülkeler listesi belli oldu

35-ARUBA

Savunma, Hollanda Krallığı'nın sorumluluğundadır.

Yanlış duymadınız: Bu ülkelerin askeri gücü yok! 2026 ordusu olmayan ülkeler listesi belli oldu

34-AZİZ LUCİA

Karayip Bölgesel Güvenlik Sistemi (RSS) üyesi

Yanlış duymadınız: Bu ülkelerin askeri gücü yok! 2026 ordusu olmayan ülkeler listesi belli oldu

33-FALKLAND ADALARI

Savunma, Birleşik Krallık'ın sorumluluğundadır.

Yanlış duymadınız: Bu ülkelerin askeri gücü yok! 2026 ordusu olmayan ülkeler listesi belli oldu

32- COOK ADALARI

Savunma, Avustralya'nın sorumluluğundadır.

Yanlış duymadınız: Bu ülkelerin askeri gücü yok! 2026 ordusu olmayan ülkeler listesi belli oldu

31-DOMİNİKA

Ordu 1981'de dağıtıldı. Karayip Bölgesel Güvenlik Sistemi'nin (RSS) üyesidir.

Yanlış duymadınız: Bu ülkelerin askeri gücü yok! 2026 ordusu olmayan ülkeler listesi belli oldu

30-MONTSERRAT

Savunma, Birleşik Krallık'ın sorumluluğundadır.

Yanlış duymadınız: Bu ülkelerin askeri gücü yok! 2026 ordusu olmayan ülkeler listesi belli oldu

29- FAROE ADALARI

Savunma Danimarka'nın sorumluluğundadır.

Yanlış duymadınız: Bu ülkelerin askeri gücü yok! 2026 ordusu olmayan ülkeler listesi belli oldu

28-FRANSIZ POLİNEZYASI

Savunma Fransa'nın sorumluluğundadır.

Yanlış duymadınız: Bu ülkelerin askeri gücü yok! 2026 ordusu olmayan ülkeler listesi belli oldu

27-GRENADA

Ordu 1983'te dağıtıldı. Karayip Bölgesel Güvenlik Sistemi'nin (RSS) üyesidir.

Yanlış duymadınız: Bu ülkelerin askeri gücü yok! 2026 ordusu olmayan ülkeler listesi belli oldu

26- GRÖNLAND

Savunma Danimarka'nın sorumluluğundadır.

Yanlış duymadınız: Bu ülkelerin askeri gücü yok! 2026 ordusu olmayan ülkeler listesi belli oldu

25- HONG KONG

Savunma Çin'in sorumluluğundadır.

Yanlış duymadınız: Bu ülkelerin askeri gücü yok! 2026 ordusu olmayan ülkeler listesi belli oldu

24-İZLANDA

Savunma, NATO'nun (özellikle ABD, Norveç, Danimarka'nın) sorumluluğundadır.

Yanlış duymadınız: Bu ülkelerin askeri gücü yok! 2026 ordusu olmayan ülkeler listesi belli oldu

23- KİRİBATİ

Anayasa askeri müdahaleyi yasaklamaktadır. Savunma yardımı Avustralya ve Yeni Zelanda tarafından sağlanmaktadır.

Yanlış duymadınız: Bu ülkelerin askeri gücü yok! 2026 ordusu olmayan ülkeler listesi belli oldu

22-KOSTA RİKA

Ordu 1948'de kaldırıldı. Uzmanlaşmış polis birimleri ABD ve Kolombiya tarafından eğitiliyor.

Yanlış duymadınız: Bu ülkelerin askeri gücü yok! 2026 ordusu olmayan ülkeler listesi belli oldu

21-LİHTENŞTAYN

Ordu 1868'de lağvedildi. Gerektiğinde İsviçre ve Avusturya'dan yardım alınıyordu.

Yanlış duymadınız: Bu ülkelerin askeri gücü yok! 2026 ordusu olmayan ülkeler listesi belli oldu

20- MAKAO

Savunma Çin'in sorumluluğundadır.

Yanlış duymadınız: Bu ülkelerin askeri gücü yok! 2026 ordusu olmayan ülkeler listesi belli oldu

19- MARSHALL ADALARI

Anayasa askeri müdahaleyi yasaklamaktadır. Savunma ABD'nin sorumluluğundadır.

Yanlış duymadınız: Bu ülkelerin askeri gücü yok! 2026 ordusu olmayan ülkeler listesi belli oldu

18-MAURİTİUS

Ordu 1968'de dağıtıldı, ancak küçük bir paramiliter Özel Mobil Kuvveti (Special Mobile Force) bulunmaktadır. Başlıca güvenlik ortağı Hindistan'dır.

Yanlış duymadınız: Bu ülkelerin askeri gücü yok! 2026 ordusu olmayan ülkeler listesi belli oldu

17-MİKRONEZYA

Kuruluş aşamasında herhangi bir ordu oluşturulmadı. Savunma, ABD'nin sorumluluğundadır.

Yanlış duymadınız: Bu ülkelerin askeri gücü yok! 2026 ordusu olmayan ülkeler listesi belli oldu

16-MONAKO

Savunma Fransa'nın sorumluluğundadır.

Yanlış duymadınız: Bu ülkelerin askeri gücü yok! 2026 ordusu olmayan ülkeler listesi belli oldu

15-CAYMAN ADALARI

Savunma, Birleşik Krallık'ın sorumluluğundadır.

Yanlış duymadınız: Bu ülkelerin askeri gücü yok! 2026 ordusu olmayan ülkeler listesi belli oldu

14-NAURU

Savunma, Avustralya'nın sorumluluğundadır.

Yanlış duymadınız: Bu ülkelerin askeri gücü yok! 2026 ordusu olmayan ülkeler listesi belli oldu

13-NİUE

Savunma, Yeni Zelanda'nın sorumluluğundadır.