Yanlış kanser teşhisi skandalı! 3 ameliyattan sonra şoke eden gerçeği böyle öğrendi
Meme kanseri olduğunu öğrendikten sonra büyük bir yıkımla karşı karşıya kalan Çiğdem Kışlalı'nın hayatı, "yanlış teşhis" nedeniyle alt üst oldu. 20 saatlik ameliyat ve göğüslerinin alınmasının ardından hayatı alt üst olan kadının tüm bu operasyonları boşuna geçirdiğini öğrenmesi, sadece sağlığını değil sosyal yaşamını da yerle bir etti. Bakın Kışlalı'nın başına gelenler hayatını nasıl değiştirdi? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 14.11.2024 10:35
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 10:36