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Yanlış kanser teşhisi skandalı! 3 ameliyattan sonra şoke eden gerçeği böyle öğrendi

Meme kanseri olduğunu öğrendikten sonra büyük bir yıkımla karşı karşıya kalan Çiğdem Kışlalı'nın hayatı, "yanlış teşhis" nedeniyle alt üst oldu. 20 saatlik ameliyat ve göğüslerinin alınmasının ardından hayatı alt üst olan kadının tüm bu operasyonları boşuna geçirdiğini öğrenmesi, sadece sağlığını değil sosyal yaşamını da yerle bir etti. Bakın Kışlalı'nın başına gelenler hayatını nasıl değiştirdi? İşte detaylar...

İHA
Giriş Tarihi: 14.11.2024 10:35 Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 10:36
Yanlış kanser teşhisi skandalı! 3 ameliyattan sonra şoke eden gerçeği böyle öğrendi

Kocaeli'de 7 yıl önce gittiği özel hastanede kanser teşhisi konulması sonucu yanlış tedavi nedeniyle iki memesi alınan Çiğdem Kışlalı'nın hukuk mücadelesi devam ediyor. Kışlalı, "Adalete güveniyorum, bu dünyada olmazsa ahirette adalet yerini bulacak ve haklı olduğumu kanıtlayacağım" dedi.

Yanlış kanser teşhisi skandalı! 3 ameliyattan sonra şoke eden gerçeği böyle öğrendi

Sakarya'da yaşayan 2 çocuk annesi Çiğdem Kışlalı, 2017 yılının ekim ayında göğsünde kitle hissederek Kocaeli'de özel bir hastaneye başvurdu. İddiaya göre, Kışlalı'ya yapılan tetkiklerin ardından 5. evre meme kanseri olduğu söylendi. Çiğdem Kışlalı, farklı tarihlerde 3 operasyon geçirip, toplam 20 saat ameliyatta kaldı.

Yanlış kanser teşhisi skandalı! 3 ameliyattan sonra şoke eden gerçeği böyle öğrendi

Göğüsleri alınan Kışlalı, ameliyat sonrası kendisine kemoterapi ve ilaç tedavisi verilmeyince durumdan şüphelenip ameliyattan aylar sonra patoloji sonucuna ulaştı.

Yanlış kanser teşhisi skandalı! 3 ameliyattan sonra şoke eden gerçeği böyle öğrendi

Aynı özel hastanenin patoloji kliniğinden çıkan sonucu inceleyen Kışlalı, ameliyatta göğsünden alınan parçalarda yapılan incelemede, kanser hücresine rastlanmadığının tespit edildiğini öğrendi.

Yanlış kanser teşhisi skandalı! 3 ameliyattan sonra şoke eden gerçeği böyle öğrendi

Hayatı alt üst olan Kışlalı, rapor ve belgelerle savcılığa gidip doktor ve hastane yöneticilerinden şikayetçi oldu. Soruşturmanın ardından doktor ve hastane hakkında dava açıldı.

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