"Yapamazsın" dediler, imkansızı başardı! ABD'li akademisyendi, Burdur'un köylüsü oldu: Kurumuş gölü bile suya kavuşturdu!

KADIN TARLADA VAR AMA KARAR MEVKİSİNDE YOK!

- Son yıllarda kadınların tarım ve çiftçiliğe ilgisi yükseliyor. Erkek egemen sistem izin verir mi?

- Tarımın ve ticaretin merkezinde bir kadın olarak varlık göstermek, maalesef sadece toprakla değil, yerleşik önyargılarla da mücadele etmeyi gerektiriyor. En büyük zorluk; sektörün derinlerine işlemiş, kadınları karar mekanizmalarından ve sahadan uzak tutmaya çalışan o 'görünmez bariyerler' ve yazılı olmayan eril kurallar. Kadınların emeği tarlada her zaman var olsa da, iş yönetmeye, ticaret yapmaya ve vizyon koymaya geldiğinde sistem sizi dışarıda bırakmaya çalışabiliyor. Ancak biz, bu bariyerleri sadece aşmıyor, onları dönüştürüyoruz. Toprağın Melekleri ile verdiğimiz bu mücadele, kadınların tarımın sadece işçisi değil, asıl mimarı ve yöneticisi olduğunu kanıtlamak içindir.