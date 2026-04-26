Trend
Galeri
Trend Yaşam
"Yapamazsın" dediler, imkansızı başardı! ABD'li akademisyendi, Burdur'un köylüsü oldu: Kurumuş gölü bile suya kavuşturdu!
"Yapamazsın" dediler, imkansızı başardı! ABD'li akademisyendi, Burdur'un köylüsü oldu: Kurumuş gölü bile suya kavuşturdu!
Yıllar önce ABD'deki akademik kariyerini bırakıp memleketi Burdur'a döndü. Ata topraklarında susuz tarımı başlattı. On yıldır mücadele veren Dr. Ece Aynur Onur, güzel haberi geçen hafta paylaştı. Kuruyan Karamanlı Baraj Gölü tekrar suya kavuştu. Dr. Onur, "Geleceğin savunma hattı, suyu korumakla başlar" diyor.
Giriş Tarihi: 26.04.2026 10:08