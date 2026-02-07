Yapay zekaya göre bu hafta burçları neler bekliyor? İşte 9-15 Şubat haftalık burç yorumları

Terazi

Ev, aile ve özel hayat ön planda. Taşınma, düzenleme ya da aile içi bir konuşma gündeme gelebilir. Duygusal tepkiler yerine dengeyi seçersen rahat edersin.

Akrep

Yoğun iletişim trafiği var. Kısa yolculuklar, görüşmeler ve haberleşmeler hızlanıyor. Söylediklerin kadar, nasıl söylediğin de önemli. Yanlış anlaşılmalara dikkat.

Yay

Maddi konular ve öz değer teması öne çıkıyor. Yeni kazanç yolları düşünebilirsin. Acele harcamalar yerine uzun vadeli planlar daha kazançlı.