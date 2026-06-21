Yapay zekaya sorduk: Bu güzellik sırları pahalı kremlerden daha etkili! Bir çoğunu bilmiyorsunuz...

Antik çağlardan Viktorya dönemine kadar beyaz ten, bir asalet ve lüks göstergesiydi. Güneş altında tarlada çalışmak zorunda olmayan, vaktini saray odalarında, rafine işlerle geçiren aristokrat sınıfın "imza" görünümüydü bu. Ancak doğanın vermediği o beyazlığı elde etmek için laboratuvarlar henüz kurulmamıştı.