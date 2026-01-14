Trend Galeri Trend Yaşam Yapay zekaya sorduk: Dünyanın en güçlü orduları 2026'da yeniden sıralanıyor! Türkiye'nin listedeki yeri şaşırtabilir

Ülkelerin askeri güç verilerini analiz eden ABD merkezli internet sitesi Global Firepower tarafından geçen yıl yayınlanan "Dünyanın en güçlü orduları 2025" listesinde Türkiye 9'uncu sırada yer almıştı. 2026 yılına ait veriler henüz açıklanmazken, yapay zekaya "Türkiye 2026'da dünyanın en güçlü orduları 2026 listesinde kaçıncı sıraya çıkacak?" sorusunu yönelttik. Yapay zekaya göre Türkiye, oldukça dikkat çeken bir sıralamada yer alabilir. İşte yapay zekaya göre dünyanın en güçlü orduları 2026 listesinde Türkiye'nin yeri...

Giriş Tarihi: 14.01.2026 15:50
Uluslararası askeri güç endekslerinin yayınladığı ABD merkezli "Global Firepower" adlı internet sitesi tarafından geçen yıl yayınlanan DÜnmyanın en güçlü orduları 2025 listesinde Türkiye'nin sıralaması oldukça dikkat çekmişti.

Global Firepower'ın verilerine göre Türkiye, listede 9'uncu sırada yer almıştı.

Dünyanın en güçlü orduları 2026 listesi henüz yayınlanmazken, yapay zekaya Türkiye'nin tahmini sıralamasını sorduk.

Yapay zeka, 2026 tahminiyle Türkiye dünyanın en güçlü orduları listesinde yaklaşık 8–10. sıra arasında bir yerde yer alabileceğini belirtti.

İŞTE DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ORDULARI 2025 LİSTESİ

92- Tanzanya

91- Ermenistan

90- Tunus

89- Mozambik

88- Litvanya

87- Paraguay

86- Yeni Zelanda

85- Yemen

84- ÇAD

83- Kenya

82- Umman

81- Bahreyn

80- Bolivya

79- Kuveyt

78- Arnavutluk

77- Türkmenistan

76- Libya

75- Ürdün

74- Hırvatistan

73- Sudan

72- Katar