Yapay zekaya sorduk: İstanbul’un ilçeleri insan olsaydı nasıl görünürdü? İşte gündem olan o görseller...

İstanbul'un her biri ayrı bir dünya olan ilçeleri ve semtleri, kendilerine özgü yaşam tarzları, kültürleri ve enerjileriyle uzun zamandır dikkat çekiyor. Peki bu ilçeler birer insan olsaydı nasıl bir karaktere, nasıl bir görünüme sahip olurdu? Yapay zekâ, İstanbul'un en bilinen semt ve ilçelerini insan figürlerine dönüştürerek oldukça ilgi çekici portreler ortaya koydu. İşte İstanbul'un insan suretine bürünmüş ilçeleri ve semtleri…