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Yapay zekaya sorduk: İstanbul’un ilçeleri insan olsaydı nasıl görünürdü? İşte gündem olan o görseller...

İstanbul'un her biri ayrı bir dünya olan ilçeleri ve semtleri, kendilerine özgü yaşam tarzları, kültürleri ve enerjileriyle uzun zamandır dikkat çekiyor. Peki bu ilçeler birer insan olsaydı nasıl bir karaktere, nasıl bir görünüme sahip olurdu? Yapay zekâ, İstanbul'un en bilinen semt ve ilçelerini insan figürlerine dönüştürerek oldukça ilgi çekici portreler ortaya koydu. İşte İstanbul'un insan suretine bürünmüş ilçeleri ve semtleri…

Giriş Tarihi: 28.06.2026 15:30 Güncelleme Tarihi: 28.06.2026 15:32
Yapay zekaya sorduk: İstanbul’un ilçeleri insan olsaydı nasıl görünürdü? İşte gündem olan o görseller...

İstanbul'un her semti, kendine özgü kültürü, yaşam tarzı ve atmosferiyle adeta ayrı bir karakter taşır. Kimi dinamik ve modern, kimi sakin ve geleneklerine bağlı, kimi ise zarif ve gösterişli yapısıyla öne çıkar. Peki bu semtler birer insan olsaydı nasıl bir görünüme ve kişiliğe sahip olurdu? Yapay zekâ, İstanbul'un farklı ilçelerini insan formunda yeniden yorumlayarak dikkat çekici ve merak uyandıran portreler ortaya koydu.

Yapay zekaya sorduk: İstanbul’un ilçeleri insan olsaydı nasıl görünürdü? İşte gündem olan o görseller...

39 - Adalar

Yapay zekaya sorduk: İstanbul’un ilçeleri insan olsaydı nasıl görünürdü? İşte gündem olan o görseller...

38 - Arnavutköy

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Yapay zekaya sorduk: İstanbul’un ilçeleri insan olsaydı nasıl görünürdü? İşte gündem olan o görseller...

37 - Ataşehir

Yapay zekaya sorduk: İstanbul’un ilçeleri insan olsaydı nasıl görünürdü? İşte gündem olan o görseller...

36 - Avcılar

Yapay zekaya sorduk: İstanbul’un ilçeleri insan olsaydı nasıl görünürdü? İşte gündem olan o görseller...

35 - Bağcılar

Yapay zekaya sorduk: İstanbul’un ilçeleri insan olsaydı nasıl görünürdü? İşte gündem olan o görseller...

34 - Bahçelievler

Yapay zekaya sorduk: İstanbul’un ilçeleri insan olsaydı nasıl görünürdü? İşte gündem olan o görseller...

33 - Bakırköy

Yapay zekaya sorduk: İstanbul’un ilçeleri insan olsaydı nasıl görünürdü? İşte gündem olan o görseller...

32 - Başakşehir

Yapay zekaya sorduk: İstanbul’un ilçeleri insan olsaydı nasıl görünürdü? İşte gündem olan o görseller...

31 - Bayrampaşa

Yapay zekaya sorduk: İstanbul’un ilçeleri insan olsaydı nasıl görünürdü? İşte gündem olan o görseller...

30 - Beşiktaş

Yapay zekaya sorduk: İstanbul’un ilçeleri insan olsaydı nasıl görünürdü? İşte gündem olan o görseller...

29 - Beykoz

Yapay zekaya sorduk: İstanbul’un ilçeleri insan olsaydı nasıl görünürdü? İşte gündem olan o görseller...

28 - Beylikdüzü

Yapay zekaya sorduk: İstanbul’un ilçeleri insan olsaydı nasıl görünürdü? İşte gündem olan o görseller...

27 - Beyoğlu

Yapay zekaya sorduk: İstanbul’un ilçeleri insan olsaydı nasıl görünürdü? İşte gündem olan o görseller...

26 - Büyükçekmece

Yapay zekaya sorduk: İstanbul’un ilçeleri insan olsaydı nasıl görünürdü? İşte gündem olan o görseller...

25 - Çatalca

Yapay zekaya sorduk: İstanbul’un ilçeleri insan olsaydı nasıl görünürdü? İşte gündem olan o görseller...

24 - Çekmeköy

Yapay zekaya sorduk: İstanbul’un ilçeleri insan olsaydı nasıl görünürdü? İşte gündem olan o görseller...

23 - Esenler

Yapay zekaya sorduk: İstanbul’un ilçeleri insan olsaydı nasıl görünürdü? İşte gündem olan o görseller...

22 - Esenyurt

Yapay zekaya sorduk: İstanbul’un ilçeleri insan olsaydı nasıl görünürdü? İşte gündem olan o görseller...

21 - Eyüpsultan

Yapay zekaya sorduk: İstanbul’un ilçeleri insan olsaydı nasıl görünürdü? İşte gündem olan o görseller...

20 - Fatih

Yapay zekaya sorduk: İstanbul’un ilçeleri insan olsaydı nasıl görünürdü? İşte gündem olan o görseller...

19 - Gaziosmanpaşa

Yapay zekaya sorduk: İstanbul’un ilçeleri insan olsaydı nasıl görünürdü? İşte gündem olan o görseller...

18 - Güngören

Yapay zekaya sorduk: İstanbul’un ilçeleri insan olsaydı nasıl görünürdü? İşte gündem olan o görseller...

17 - Kadıköy

Yapay zekaya sorduk: İstanbul’un ilçeleri insan olsaydı nasıl görünürdü? İşte gündem olan o görseller...

16 - Kağıthane