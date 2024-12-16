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Yapraklar neden renk değiştirir? Ardındaki nedene çok şaşıracaksınız...

Sonbaharın geldiğini, pencereden dışarı baktığınızda yaprakların renklerinin değiştiğini gördüğünüzde anlarsınız. Peki her yıl gerçekleşen bu olgunun sebebi nedir hiç merak ettiniz mi?

Giriş Tarihi: 16.12.2024 15:20 Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 15:24
Yapraklar neden renk değiştirir? Ardındaki nedene çok şaşıracaksınız...

Yaprakların mevsimlere göre neden renk değiştirdiğini keşfetmenin zamanı geldi.

Yapraklar neden renk değiştirir? Ardındaki nedene çok şaşıracaksınız...

NEDEN BU KADAR ÇOK FARKLI RENKTE YAPRAK VAR?

Yapraklar yapısı gereği farklıdır. Bu nedenle onları pek çok şekil, boyut ve renkte bulabilirsiniz.

Yapraklar neden renk değiştirir? Ardındaki nedene çok şaşıracaksınız...

Her bitkinin kendisine renk veren pigmentleri vardır. Klorofil en yaygın pigmenttir ve bitkilerin yeşil görünmesini sağlar.

Yapraklar neden renk değiştirir? Ardındaki nedene çok şaşıracaksınız...

Karotenler bitkilere turuncu görünümü veren bir diğer bilinen pigment türüdür, ksantofiller sarı tonları, antosiyaninler ise kırmızı ve mor tonları üretir.

Yapraklar neden renk değiştirir? Ardındaki nedene çok şaşıracaksınız...

Bitkilerin rengi ayrıca yılın zamanına ve büyüdükleri koşullara da bağlıdır. Aya bağlı olarak yeşil, sarı, turuncu, kırmızı, kahverengi veya hatta mor yapraklar görebilirsiniz.

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