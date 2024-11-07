Yargıtay’dan dikkat çeken karar! Eşine bunu yapan kusurlu sayıldı

Çorum'da yaşayan bir koca, evine ve çocuklarına ilgi göstermediği, yemek ve temizlik yapmadığı, sosyal ortamlarda kendisini yalnız bıraktığı, düğün ve cenazelere katılmadığı, anne ve babasına hakaret ederek fiziksel şiddet uyguladığını iddia ettiği eşine boşanma davası açıp tazminat talebinde bulundu.