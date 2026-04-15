Yarın (16 Nisan Perşembe) İzmir’de okullar tatil mi? Okul saldırıları sonrası gözler Bakanlıkta!

Türkiye'de peş peşe yaşanan okul saldırıları, eğitim camiasında tedirginliği arttırırken gözler resmi makamlardan gelecek açıklamalara çevrildi. Şanlıurfa'nın ardından Kahramanmaraş'ta yaşanan son olay "İzmir'de yarın okullar tatil mi?" sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

Giriş Tarihi: 15.04.2026 15:02 Güncelleme Tarihi: 15.04.2026 15:08
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bulunan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana gelen silahlı saldırıda 10 öğrenci, 4 öğretmen, 1 polis ve 1 kantin görevlisi olmak üzere toplam 16 kişinin yaralanmasının ardından bugün Kahramanmaraş'ta bir okulda gerçekleşen saldırı da eğitim gündemini yeniden hareketlendirdi.

KAHRAMANMARAŞ'TA SALDIRI!

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan Ayşel Çalık Ortaokulu'nda silah seslerinin duyulması üzerine bölgede büyük bir panik yaşandı. İhbarın ardından çok sayıda polis ekibi kısa sürede okula yönlendirilirken, çevrede güvenlik çemberi oluşturuldu.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, olayla ilgili yaptığı ilk değerlendirmede durumun ciddiyetine vurgu yaparak, "Şu anda bir saldırı söz konusu. Bir okulumuzda üzücü bir olay meydana geldi. Yaralıların olduğu bilgisi var. Maalesef can kaybı da mevcut. Olayı tüm yönleriyle araştırıyoruz." ifadelerini kullandı.

16 NİSAN PERŞEMBE İZMİR'DE OKULLAR TATİL Mİ?

İzmir'de okulların tatil edilip edilmeyeceğine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin bir duyuru geldiğinde, gelişmeler haberlerde yer alacaktır.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Veliler ve öğrenciler 16 Nisan okullar tatil mi sorusuna da yanıt arıyor. Ancak şu an için 16 Nisan Perşembe günü için de herhangi bir resmi tatil açıklaması yapılmış değil.

Öte yandan Eğitim-Bir-Sen tarafından yapılan açıklamada, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir lisede meydana gelen silahlı saldırının ardından 15 Nisan'da ülke genelinde iş bırakma eylemi yapılacağı duyurulmuştu.