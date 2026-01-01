Trend Galeri Trend Yaşam YARIN ARTVİN'DE OKULLAR TATİL Mİ? 2 Ocak 2026 Artvin kar tatili için gözler Valilikte!

Yeni yılın ilk gününde Doğu Karadeniz'i etkisi altına alan yoğun kar yağışı, "Artvin'de okullar tatil mi?" sorusunu beraberinde getirdi. 2 Ocak 2026 Cuma günü için öğrenciler ve veliler Artvin Valiliği'nden gelecek son dakika açıklamalarına kilitlendi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı "turuncu" ve "sarı" kodlu uyarılar sonrası Artvin'de yarın kar tatili var mı merak konusu. Peki; Şavşat, Borçka ve Ardanuç gibi ilçelerde son durum ne? İşte merkez ve ilçelerde eğitime dair merak edilen güncel bilgiler.

Giriş Tarihi: 01.01.2026 18:49
Artvin genelinde 1 Ocak Perşembe günü etkisini artıran lapa lapa kar yağışı, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yılbaşı tatilinin ardından haftanın son okul günü olan 2 Ocak Cuma sabahı ders başı yapmaya hazırlanan binlerce öğrenci, olumsuz hava koşulları ve buzlanma riski nedeniyle "Artvin'de yarın okullar tatil mi?" araştırmasını sürdürüyor.

ARTVİN'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Şu an itibarıyla Artvin Valiliği tarafından 2 Ocak 2026 Cuma günü il genelindeki tüm okulları kapsayan resmi bir tatil kararı henüz açıklanmamıştır. Valilik, meteorolojik verileri ve karayollarındaki son durumu takip ederek değerlendirmelerini sürdürmektedir.

Şehirde meydana gelen çığ olayıyla ilgili ekipler yoğun bir çalışma sürdürürken bir yandan kapanan veya kapanabilecek yollar üzeirnde çalışma yürütülüyor.

ARTVİN HAVA DURUMU

