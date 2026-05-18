Trend Galeri Trend Yaşam Yarın bankalar açık mı? 19 Mayıs 2026 Salı günü bankalar çalışıyor mu, EFT ve havale yapılır mı?

Yarın bankalar açık mı? 19 Mayıs 2026 Salı günü bankalar çalışıyor mu, EFT ve havale yapılır mı?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Bayramı yarın tüm yurtta coşkuyla kutlanacak. Resmi tatil kapsamında yer alan bu özel günde bankaların çalışma durumu da vatandaşların gündemindeki yerini aldı. Peki, 19 Mayıs 2026 Salı yarın bankalar çalışıyor mu, tatil mi? İşte detaylar;

Giriş Tarihi: 18.05.2026 09:15 Güncelleme Tarihi: 18.05.2026 09:46
Yarın bankalar açık mı? 19 Mayıs 2026 Salı günü bankalar çalışıyor mu, EFT ve havale yapılır mı?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı yurt genelinde coşkuyla kutlanacak. 2026 yılında hafta içine denk gelen bu milli bayram ile okulların, kamu kurumlarının, ulaşımın durumu ön plana çıktı.

Yarın bankalar açık mı? 19 Mayıs 2026 Salı günü bankalar çalışıyor mu, EFT ve havale yapılır mı?

19 MAYIS 2026 YARIN BANKALAR AÇIK MI?

19 Mayıs resmi tatil takvimi içerisinde yer alıyor. Bu nedenle bankalar da 19 Mayıs Salı günü kapalı olacak. Ancak bankalar 20 Mayıs Çarşamba günü çalışmalarına kaldığı yerden devam edecek.

Yarın bankalar açık mı? 19 Mayıs 2026 Salı günü bankalar çalışıyor mu, EFT ve havale yapılır mı?

Borsa İstanbul resmi tatil takvimine göre 19 Mayıs Salı günü kapalı olacak ve seans yapılmayacak.

Yarın bankalar açık mı? 19 Mayıs 2026 Salı günü bankalar çalışıyor mu, EFT ve havale yapılır mı?

BANKACILIK İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

19 Mayıs günü banka şubeleri kapalı olsa da dijital kanallar üzerinden bazı işlemleri gerçekleştirmek mümkün:

- Mobil bankacılık ve internet bankacılığı üzerinden FAST ile para transferi yapılabilir.

- ATM'ler üzerinden nakit çekme ve yatırma işlemleri devam eder.

EFT gibi işlemler 20 Mayıs Salı günü mesai saatlerinde işleme alınacak.