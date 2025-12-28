Trend Galeri Trend Yaşam Yarın Düzce'de okullar tatil mi? 29 Aralık Pazartesi Düzce Valiliği duyuruları takip ediliyor!

Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde etkili olan kar yağışı Düzce'yi beyaza bürüdü. Meteoroloji'nin kuvvetli kar ve buzlanma uyarılarının ardından öğrenciler ve veliler "Düzce'de yarın okullar tatil mi?" sorusunun yanıtını aramaya başladı. Konuyla ilgili gözler Düzce Valiliği'nde. Araştırmalar hız kazanmış durumda. Peki, 29 Aralık Pazartesi Düzce'de okullar tatil mi?

Giriş Tarihi: 28.12.2025 17:53 Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 17:55
Düzce ve ilçelerinde hafta sonu başlayan kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde ulaşımı zorlaştırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün "yoğun kar ve don" uyarıları sonrası kent genelinde veliler ve öğrenciler yarın sabah okula gidip gitmeyeceklerini merak ediyor. Peki, Düzce'de yarın okullar tatil mi?

DÜZCE'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Şu an itibarıyla 29 Aralık Pazartesi için Düzce Valiliği tarafından ilan edilmiş bir kar tatili kararı bulunmamaktadır.

İşte, beklenen hava durumu:

DÜZCE HAVA DURUMU

BATI KARADENİZ'DE HAVA DURUMU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarında yağmur ve karla karışık yağmur, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, bölge genelinde (Sinop hariç) kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 1°C

Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışlı

DÜZCE °C, 5°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

SİNOP °C, 11°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

ZONGULDAK °C, 7°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

