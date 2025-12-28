Trend
Yarın Düzce'de okullar tatil mi? 29 Aralık Pazartesi Düzce Valiliği duyuruları takip ediliyor!
Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde etkili olan kar yağışı Düzce'yi beyaza bürüdü. Meteoroloji'nin kuvvetli kar ve buzlanma uyarılarının ardından öğrenciler ve veliler "Düzce'de yarın okullar tatil mi?" sorusunun yanıtını aramaya başladı. Konuyla ilgili gözler Düzce Valiliği'nde. Araştırmalar hız kazanmış durumda. Peki, 29 Aralık Pazartesi Düzce'de okullar tatil mi?
