Yarın Gaziantep’te okullar tatil mi? 2 Ocak Cuma günü Gaziantep kar tatili için Valilik duyurdu!

Gaziantep'te etkisini artıran yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuklar nedeniyle eğitime ara verilecek mi merak ediliyordu. Gaziantep Valiliği, meteorolojik veriler ve yollarda oluşan aşırı buzlanma riskini göz önünde bulundurarak 2 Ocak 2026 Cuma günü il genelinde okulların durumu ile ilgili açıklama paylaştı. 1 Ocak yılbaşı tatilinin ardından haftanın son gününde de yarın Gaziantep'te okullar tatil mi sorusu yanıtını bulmuş oldu. İşte Valilikten yapılan son dakika açıklamasının detayları ve şehirdeki hava durumu.