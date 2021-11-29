Bugün İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde etkili olan lodos hayatı kabusa çevirdi. Yurt genelinde etkili olan kötü hava koşulları dolayısıyla ulaşım başta olmak üzere pek çok alanda aksama yaşandı. Yaralanma ve kayıpların yaşandığı olayın ardından tedbir amacıyla pek çok ilde okullar tatil edildi. Yarın hangi illerde okullar tatil sorusu bu kapsamda yanıt arıyor. 30 Kasım Salı fırtına nedeniyle İzmir , Bursa , Sakarya , Bolu, Kocaeli , Yalova , Konya'da okullar tatil edildi mi ? İşte son dakika gelişmeleri ve son açıklamalar!

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE:

"Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden alınan son verilere göre; ilimizdeki kuvvetli rüzgâr ve fırtınanın, bu gece yarısına kadar 90-110 km/sa hızda devam ederek gece saatlerinden itibaren hızını biraz azaltacağı ve yarın saat 18.00'e kadar 70-90 km/sa hızda sürdüreceği tahmin edilmektedir. İstanbullu vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin olumsuz hava koşulları sebebiyle mağduriyet yaşamamaları için Valiliğimizce; resmî-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında 'yüz yüze eğitim' faaliyetlerine 30 Kasım 2021 Salı günü 1 gün süreyle ara verilmiştir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malûl ve engelliler ile hamile personelimiz de ayrıca bir talimat veya talebe gerek kalmaksızın, belirlenen tatil süresince idari izinli sayılacaklardır."