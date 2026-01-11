Yarın İstanbul’da okullar tatil mi? Gözler Valilik kararında! 12 Ocak Pazartesi İstanbul’da okul var mı?

"OKULLAR PAZARTESİ GÜNÜ TATİL OLMALI"

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen "Pazartesi soğuk ve kar batıyı da etkisine alacak. Pazartesi İstanbul'a kar geliyor. Okulların tatil olmasında fayda var. Kargaşa olabilir. Aniden batıracak. Biraz beyaz çileye dönüşecek gibi. Pazartesi günü işiniz yoksa pek dışarı çıkmayın. Pazar gecesi sabaha karşı İstanbul'a gelir, pazartesi ve salı günü de etkili olur. " diyerek uyarıda bulundu.