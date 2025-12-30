Trend
Galeri
Trend Yaşam
Yarın Kahramanmaraş'ta okullar tatil mi? Kahramanmaraş Valiliği'nden 31 Aralık kar tatili açıklaması!
Yarın Kahramanmaraş'ta okullar tatil mi? Kahramanmaraş Valiliği'nden 31 Aralık kar tatili açıklaması!
Kahramanmaraş'ta etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyor. Öğrenci, veli ve öğretmenler gözlerini Kahramanmaraş Valiliği'nden yapılacak resmi açıklamaya çevirdi. Peki Kahramanmaraş'ta yarın okullar tatil mi?
Giriş Tarihi: 30.12.2025 12:44
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 12:46