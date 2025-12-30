Trend Galeri Trend Yaşam Yarın Kahramanmaraş'ta okullar tatil mi? Kahramanmaraş Valiliği'nden 31 Aralık kar tatili açıklaması!

Kahramanmaraş'ta etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyor. Öğrenci, veli ve öğretmenler gözlerini Kahramanmaraş Valiliği'nden yapılacak resmi açıklamaya çevirdi. Peki Kahramanmaraş'ta yarın okullar tatil mi?

Giriş Tarihi: 30.12.2025 12:44 Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 12:46
Yoğun kar yağışı sonrası Kahramanmaraş'ta eğitime ara verilip verilmeyeceği gündeme geldi. Valilikten gelecek açıklama yakından takip edilirken, 31 Aralık için alınacak karar büyük önem taşıyor.

YARIN KAHRAMANMARAŞ'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Kahramanmaraş'ta etkili olan kar yağışı sonrası öğrenci, veli ve öğretmenlerin merakla beklediği kar tatiliyle ilgili olarak Kahramanmaraş Valiliği'nden resmi açıklama yapıldı. Valilik tarafından yapılan duyuruda, 31 Aralık günü için alınan karara ilişkin detaylar paylaşıldı.

KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ'NDEN 31 ARALIK KAR TATİLİ AÇIKLAMASI!

31 Aralık Çarşamba günü Kahramanmaraş genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir.

Kamu kurumlarında görevli hamile, engelli, çocuğu kreş/anaokuluna devam eden anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan personel 1 gün idari izinli sayılacaktır.

Vatandaşlarımızın buzlanma, don ve olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları rica olunur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

