Yarın Kahramanmaraş’ta okullar tatil mi? Kahramanmaraş Valiliği’nden 31 Aralık kar tatili açıklaması!

YARIN KAHRAMANMARAŞ'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Kahramanmaraş'ta etkili olan kar yağışı sonrası öğrenci, veli ve öğretmenlerin merakla beklediği kar tatiliyle ilgili olarak Kahramanmaraş Valiliği'nden resmi açıklama yapıldı. Valilik tarafından yapılan duyuruda, 31 Aralık günü için alınan karara ilişkin detaylar paylaşıldı.

İşte, Kahramanmaraş Valiliği'nin o açıklaması;